Il ritorno di Bove è ufficiale: i dettagli del contratto e le prime parole di Edoardo

Il centrocampista classe 2002 è un nuovo giocatore del Watford, che hanno puntato su di lui per risalire la classifica e puntare la promozione

Finalmente è ufficiale. Edoardo Bove ha firmato con il Watford ed è un nuovo calciatore degli Hornets, che militano in Championship, nella serie B inglese. Il classe 2002 ha risolto il suo contratto con la Roma qualche giorno fa, non potendo più giocare da regolamento nella nostra federazione a causa del defibrillatore sottocutaneo impiantato diversi mesi fa in seguito al malore in campo. Potrà farlo invece in Inghilterra, dove le leggi sono diverse e ascrivono al giocatore stesso ogni eventuale responsabilità.

In questi minuti l’annuncio del Watford sui social e il comunicato sul sito ufficiale: “Il Watford FC è lieto di aver completato l’ingaggio di Edoardo Bove. Il 23enne ha firmato un contratto di cinque anni e mezzo con Vicarage Road, dopo la risoluzione consensuale del suo contratto con l’AS Roma”. “Siamo lieti che Edoardo abbia scelto noi tra le tante opzioni che aveva – ha dichiarato Valon Behrami, Assistente del Direttore Sportivo -. Questo è la testimonianza del rapporto che abbiamo costruito con lui, della reputazione del club e dell’ambizione del proprietario. Edoardo è un talento di alto livello e comprovato ed è qui per aiutarci a raggiungere l’obiettivo del presidente, ovvero lottare per il ritorno in Premier League”.

Poi le parole dello stesso Bove: “Vorrei ringraziare tutta la famiglia Watford per la calorosa accoglienza che ho ricevuto. Fin dal primo giorno, mi hanno offerto le migliori condizioni possibili per compiere questo importante passo della mia carriera. Non vedevo l’ora di tornare in campo, e farlo con un club storico come il Watford mi riempie di immenso orgoglio. Sono emozionato di allenarmi con i miei nuovi compagni di squadra e di giocare, e non vedo l’ora di dimostrare la mia gratitudine per la fiducia che è stata riposta in me”.