Il mercato Inter cambia di colpo: rottura del crociato e 7-8 mesi di stop

Foto dell'autore

Svolta improvvisa in casa Inter: il tremendo infortunio al crociato del ginocchio cambia di nuovo i piani sul mercato. 

Nonostante il pesante ko interno contro l’Arsenal (1-3), l’Inter rimane nona in classifica e ampiamente in corsa per la qualificazione alla fase successiva di Champions League. Oltre al campo, però, la dirigenza nerazzurra tiene d’occhio anche il calciomercato perché da qui al 2 febbraio (giorno di chiusura) potrebbero esserci importanti movimenti sia in entrata che in uscita.

Chivu prima di Parma-Inter
Chivu (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Sul piede di partenza c’è ora il giovanissimo Jamal Idrissou, attaccante classe 2007 che si sta mettendo in mostra con la casacca della Primavera dell’Inter. Il nome del ragazzo nato a Brescia – secondo alcune informazioni in possesso della redazione di ‘Calciomercato.it’ – sarebbe finito sul taccuino dell’Empoli che, proprio in queste ore, è alle prese con la pesantissima tegola Pellegri.

L’attaccante in prestito dal Torino al club azzurro, infatti, è stato sottoposto ad intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e non tornerà in campo prima di 7-8 mesi. Uno stop lunghissimo che obbliga l’Empoli a tornare sul mercato e adesso in cima alla lista dei desideri dell’allenatore Alessio Dionisi ci sarebbe proprio Jamal Idrissou, gioiellino dell’Inter.

