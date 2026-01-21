Il mercato Inter cambia di colpo: rottura del crociato e 7-8 mesi di stop

Svolta improvvisa in casa Inter: il tremendo infortunio al crociato del ginocchio cambia di nuovo i piani sul mercato.

Nonostante il pesante ko interno contro l’Arsenal (1-3), l’Inter rimane nona in classifica e ampiamente in corsa per la qualificazione alla fase successiva di Champions League. Oltre al campo, però, la dirigenza nerazzurra tiene d’occhio anche il calciomercato perché da qui al 2 febbraio (giorno di chiusura) potrebbero esserci importanti movimenti sia in entrata che in uscita.

Sul piede di partenza c’è ora il giovanissimo Jamal Idrissou, attaccante classe 2007 che si sta mettendo in mostra con la casacca della Primavera dell’Inter. Il nome del ragazzo nato a Brescia – secondo alcune informazioni in possesso della redazione di ‘Calciomercato.it’ – sarebbe finito sul taccuino dell’Empoli che, proprio in queste ore, è alle prese con la pesantissima tegola Pellegri.

L’attaccante in prestito dal Torino al club azzurro, infatti, è stato sottoposto ad intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e non tornerà in campo prima di 7-8 mesi. Uno stop lunghissimo che obbliga l’Empoli a tornare sul mercato e adesso in cima alla lista dei desideri dell’allenatore Alessio Dionisi ci sarebbe proprio Jamal Idrissou, gioiellino dell’Inter.