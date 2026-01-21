Champions, la Juve scala e l’Atalanta cade: ecco le combinazioni e cosa serve alle italiane per qualificarsi

Dopo i risultati di questa sera, ecco la situazione di classifica e tutti gli scenari per l’ultimo turno della League Phase per sperare di andare avanti

Fortune alterne per le italiane impegnate in questa seconda serata di Champions League, dopo il ko dell’Inter e il pareggio del Napoli di ieri. La Juventus batte 2-0 il Benfica di Mourinho a Torino e si mette in una situazione decisamente interessante in classifica mentre l’Atalanta spreca una clamorosa occasione perdendo in casa 3-2 con l’Athletic dopo essere andata in vantaggio nel primo tempo. Nella ripresa, però, i baschi rimontano in maniera prepotente sfruttando il blackout della squadra di Palladino. Nel finale accorcia Krstovic ma non basta.

In virtù di questo risultato e delle altre partite di questa due giorni di Champions, con una sola giornata rimasta da giocare la prossima settimana, le squadre italiane si trovano in una situazione particolare. Non rosea, ma comunque positiva, ad eccezione del Napoli che avrà bisogno solamente di una vittoria per entrare almeno nei playoff. In questo momento infatti gli azzurri sono 25esimi e primi esclusi dal turno intermedio per accedere agli ottavi di finale.

Champions League, tutte le combinazioni: cosa devono fare Napoli, Inter, Juve e Atalanta per qualificarsi

La squadra di Conte ha 8 punti, gli stessi di Olympiacos, Athletic Bilbao e PSV sconfitto stasera 3-0 dal Newcastle. Per essere sicuro di giocare il playoff serve solamente una vittoria nell’ultima in casa contro il Chelsea. Con un pareggio, invece, dovrebbe sperare che una delle tre squadre con cui è a pari punti perda. L’Athletic giocherà in casa con lo Sporting, l’Olympiacos contro l’Ajax e il PSV in casa col Bayern. Se perde, Conte è fuori. Al momento non ci sono italiane nelle prime otto: Atalanta, Inter e Juventus occupano in quest’ordine le posizioni dalla 13esima alla 15esima. La Dea è a 13, le altre due a 12. Nell’ultima saranno Union Saint-Gilloise-Atalanta, Borussia Dortmund-Inter e Monaco-Juventus. Il playoff è certo per tutte e tre, visto che il Napoli è la prima esclusa e ha 4 punti in meno.

L’ottavo posto, invece, è occupato ora dal Chelsea che ha 13 punti – gli stessi della Dea – così come PSG, Newcastle (sesto e settimo), Barcellona, Sporting, Manchester City e Atletico Madrid. Insomma, una gran bella bagarre e tutti ancora perfettamente in corsa per andare direttamente agli ottavi. Con una vittoria ovviamente le possibilità ci sarebbero sarebbero per tutte e tre di rientrare tra le prime otto, anche se vista la quantità di squadre aggrovigliate in due punti sarebbe tutt’altro che scontato. Va da sé che un pareggio in maniera praticamente certa non basterà a nessuno, se non a provare a finire nella parte alta del tabellone playoff che aiuterà ad avere un sorteggio molto più morbido evitando qualche corazzata.

Questo è il programma dell’ultima giornata, tutta in contemporanea mercoledì 28 gennaio alle 21: PSG-Newcastle, Manchester City-Galatasaray, Liverpool-Qarabag, Borussia Dortmund-Inter, Barcellona-Copenaghen, Arsenal-Kairat Almaty, Bayer Leverkusen-Villarreal, Atletico Madrid-Bodo/Glimt, Benfica-Real Madrid, Eintracht-Tottenham, Brugge-Marsiglia, PSV-Bayern Monaco, Ajax-Olympiacos, Napoli-Chelsea, Monaco-Juventus, Union SG-Atalanta, Athletic-Sporting, Pafos-Slavia Praga. Venerdì 30 il sorteggio dei playoff in programma il 17-18 febbraio e 24-25 febbraio.