Addio Milan, va in Premier per 30 milioni: adesso è fatta

Foto dell'autore

Pessime notizie per il Milan dal calciomercato: tutto fatto, il futuro del calciatore sarà nel campionato inglese. 

È considerato uno dei più grandi talenti brasiliani della nuova generazione e il Milan aveva provato a lungo ad anticipare mezza Europa, ma il futuro di Rayan Vitor Simplício Rocha, meglio noto come Rayan, sarà targato Premier League. Davvero una pessima notizia per la compagine rossonera, che aveva sognato un’altra grande operazione simile a quella che portò Kakà in rossonero nel 2003.

Rayan Vitor
Rayan in azione (Ansa) – Calciomercato.it

Secondo quanto riportato in queste ore da ‘Calciomercato.com’, Rayan sarebbe ormai da considerarsi un nuovo giocatore del Bournemouth: l’accordo tra il club di Premier League e il Vasco da Gama sarebbe stato trovato sulla base di 30 milioni più una percentuale sulla futura rivendita e bonus legati a obiettivi individuali e di squadra.

Rayan nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche di rito con la sua nuova squadra prima di mettere nero su bianco, mentre il Milan di Max Allegri sarà costretto a virare su altri profili di prospettiva per rinforzare la rosa. Una notizia che lascia l’amaro in bocca ai tanti tifosi del Diavolo che già pregustavano un colpaccio davvero pazzesco.

