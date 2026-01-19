PAGELLE E TABELLINO LAZIO-COMO 0-3: Sarri umiliato, Baturina ‘joga bonito’

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 21a giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26

Lazio

Provedel 7

Marusic 4

Gila 4,5

Romagnoli 5

Pellegrini 4,5. Dal 64′ Lazzari 4,5

Belahyane 4,5

Cataldi 5. Dal 53′ Rovella 5,5

Taylor 4,5. Dall’85’ Dele-Bashiru sv

Cancellieri 4. Dal 53′ Isaksen 4,5

Ratkov 5. Dal 53′ Noslin 5,5

Zaccagni 5

All.: Sarri 4,5

Un disastro. Male l’approccio, gol subito dopo due minuti e la partita sostanzialmente già finisce. Il secondo tempo è quasi umiliante perché nonostante un risultato ancora aperto la Lazio non ha praticamente mai occasioni, non spinge, non mostra di volere la rimonta, è moscia, non ci crede. Insomma, molla. E non è accettabile. L’unico a salvarsi è come ovvio Provedel, che evita una goleada tra il rigore e un altro paio di interventi. Il resto un disastro. Colpe ne ha anche Sarri soprattutto nell’approccio, finisce anche lui tra i colpevoli ma in ogni caso le assenze gli danno pure più di un alibi. Si presenta con un centrocampo stranissimo, senza mezza alternativa, con un nuovo acquisto e uno che non ha quasi mai giocato in tutto l’anno. Davanti idem, uno alla prima da titolare e poco altro. Il termometro è stato il centrocampo. Una rosa che aveva bisogno di essere rinforzata subito ma al 19 di gennaio è stata addirittura indebolita. Incredibile.

Como

Butez 6,5

Smolcic 6,5. Dal 46′ Posch 6

Diego Carlos 6,5

Ramon 7

Valle 7

Caqueret 6,5. Dal 65′ Sergi Roberto 6

Perrone 6,5

Nico Paz 7. Dall’81’ Douvikas sv

Da Cunha 6,5

Rodriguez 7

Baturina 7,5

All.: Fabregas 7,5

Arbitro: Fabbri (sez. Ravenna) 5

Il Como la vince in 90 secondi più o meno. Gli basta praticamente il gol iniziale di Baturina, poi è tutto in discesa. Baturina stasera sembra stia giocando a ‘Fifa Street’ nella vita reale. Anche se gli riesce tutto abbastanza semplice, così come a Nico Paz e gli altri, grazie a una Lazio molle che sbaglia qualsiasi cosa e non riesce a fare più di 3-4 passaggi. Resta la grande dimostrazione di forza della formazione di Fabregas, che si rilancia ulteriormente.

Il tabellino di Lazio-Como 0-3

Marcatori: 2′ Baturina (C), 24′ Nico Paz (C), 49′ Nico Paz (C)

Ammoniti: Zaccagni (L), Smolcic (C), Cataldi (L), Pellegrini (L), Posch (C), Valle (C)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (64′ Lazzari); Belahyane, Cataldi (53′ Rovella), Taylor (84′ Dele-Bashiru); Cancellieri (53′ Isaksen), Ratkov (53′ Noslin), Zaccagni.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Hysaj, Nuno Tavares, Dele-Bashiru, Pedro.

All.: Sarri.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic (46′ Posch), Diego Carlos, Ramon, Valle; Caqueret (65′ Sergi Roberto), Perrone; Nico Paz (81′ Douvikas), Da Cunha, Rodriguez; Baturina.

A disp.: Tornqvist, Vigorito, Kempf, Dossena, Douvikas, Moreno, Kuhn, Vojvoda, Le Borgne, Van Der Brempt, Cerri.

All.: Fabregas

Arbitro: Fabbri (sez. Ravenna); Assistenti: Perrotti – Cavallina; IV Uomo: Feliciani; VAR: Maggioni; AVAR: Maresca