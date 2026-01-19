Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

La Coppa d’Africa non è ancora finita, il Marocco fa ricorso alla Fifa: comunicato UFFICIALE

Foto dell'autore

Altro incredibile capitolo della Coppa d’Africa dopo la finale giocata tra mille polemiche per il gesto dei senegalesi

Una Coppa d’Africa che resterà negli annali, per tanto di quello che è accaduto durante la competizione, ma anche e soprattutto per gli eventi nella finale giocata ieri a Rabat tra il Senegal poi vincitore ai supplementari e il Marocco padrone di casa. Un match incredibile, che diceva 0-0 fino al recupero: poi gol annullato alla squadra di Sadio Mané e rigore concesso ad Hakimi e compagni. Una decisione che ha fatto infuriare gli avversari, tanto da portarli ad abbandonare il campo. Dopo parecchi minuti (circa 15) il rientro dei giocatori senegalesi, anche grazie all’opera di diplomazia da leader proprio di Mané. Allora Brahim Diaz è potuto andare sul dischetto, sbagliando però malamente.

Hakimi (Ansafoto) – calciomercato.it

Ai supplementari dopo 4 minuti il vantaggio di Gueye poi definitivo e la festa. Ma il Marocco non ci sta e nella giornata di oggi ha emesso un comunicato con cui ha sostanzialmente reso noto una sorta di ricorso: “La Federazione Calcio Marocchina annuncia che intraprenderà un’azione legale presso la Confederazione Africana di Calcio (CAF) e la FIFA in merito al ritiro della nazionale senegalese dalla partita finale contro il Marocco e ai successivi eventi successivi alla decisione dell’arbitro di assegnare un calcio di rigore, una decisione ritenuta corretta da tutti gli esperti. Ciò ha avuto un impatto significativo sul normale svolgimento della partita e sulla prestazione dei giocatori”.

“Inoltre, la Federazione Calcio Marocchina esprime la sua sincera gratitudine a tutti i tifosi marocchini che sono rimasti fedeli alla nazionale attraverso la loro massiccia presenza e il loro sostegno esemplare in tutte le partite della nazionale e negli altri tornei – continua la nota -. La Federazione ringrazia inoltre tutti coloro che hanno contribuito al successo di questo campionato continentale”. Insomma, non è ancora finita.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie