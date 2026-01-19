La Coppa d’Africa non è ancora finita, il Marocco fa ricorso alla Fifa: comunicato UFFICIALE

Altro incredibile capitolo della Coppa d’Africa dopo la finale giocata tra mille polemiche per il gesto dei senegalesi

Una Coppa d’Africa che resterà negli annali, per tanto di quello che è accaduto durante la competizione, ma anche e soprattutto per gli eventi nella finale giocata ieri a Rabat tra il Senegal poi vincitore ai supplementari e il Marocco padrone di casa. Un match incredibile, che diceva 0-0 fino al recupero: poi gol annullato alla squadra di Sadio Mané e rigore concesso ad Hakimi e compagni. Una decisione che ha fatto infuriare gli avversari, tanto da portarli ad abbandonare il campo. Dopo parecchi minuti (circa 15) il rientro dei giocatori senegalesi, anche grazie all’opera di diplomazia da leader proprio di Mané. Allora Brahim Diaz è potuto andare sul dischetto, sbagliando però malamente.

Ai supplementari dopo 4 minuti il vantaggio di Gueye poi definitivo e la festa. Ma il Marocco non ci sta e nella giornata di oggi ha emesso un comunicato con cui ha sostanzialmente reso noto una sorta di ricorso: “La Federazione Calcio Marocchina annuncia che intraprenderà un’azione legale presso la Confederazione Africana di Calcio (CAF) e la FIFA in merito al ritiro della nazionale senegalese dalla partita finale contro il Marocco e ai successivi eventi successivi alla decisione dell’arbitro di assegnare un calcio di rigore, una decisione ritenuta corretta da tutti gli esperti. Ciò ha avuto un impatto significativo sul normale svolgimento della partita e sulla prestazione dei giocatori”.

“Inoltre, la Federazione Calcio Marocchina esprime la sua sincera gratitudine a tutti i tifosi marocchini che sono rimasti fedeli alla nazionale attraverso la loro massiccia presenza e il loro sostegno esemplare in tutte le partite della nazionale e negli altri tornei – continua la nota -. La Federazione ringrazia inoltre tutti coloro che hanno contribuito al successo di questo campionato continentale”. Insomma, non è ancora finita.