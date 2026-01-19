Atalanta
Inter, affare fatto: colpo in difesa, arriva per 4,5 milioni (bonus compresi)

Colpo di mercato dell’Inter in serata con i nerazzurri che hanno chiuso un acquisto per sistemare la difesa a disposizione di Cristian Chivu.

Cristian Chivu
Inter, chiuso il colpo

I nerazzurri hanno battuto la concorrenza di diverse squadre e hanno definito l’acquisto di un giovane difensore, pronto ad arrivare a Milano a stretto giro di posta.

Stando a quanto affermato da Fabrizio Romano, l’Inter avrebbe chiuso per il giovane Leon Jakirovic, difensore croato classe 2008 di proprietà della Dinamo Zagabria. Un affare da 2,5 milioni di euro di parte fissa con 2 milioni di bonus che possono essere aggiunti in base ai risultati.

Il giovane difensore inizialmente farà la spola tra la prima e la seconda squadra, andando a cercare minutaggio in Serie C per farsi trovare pronto da Chivu nel caso in cui dovesse essere chiamato in causa. Considerate le difficoltà nell’arrivare a Mlacic, i nerazzurri avrebbero deciso di stringere per Jakirovic e portare un difensore croato a Milano.

