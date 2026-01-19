Godts-Roma, arrivano conferme, giallorossi scatenati | CM

Dopo gli acquisti di Robinio Vaz e Donyell Malen, la Roma si starebbe guardando intorno per cercare rinforzi in vista della prossima stagione.

I giallorossi sono tra i più attivi in questa sessione di mercato con la dirigenza che si è messa in moto per cercare di accontentare le richieste di Gian Piero Gasperini per quello che riguarda il reparto offensivo.

La Roma è pronta a dare l’assalto a Godts, la punta piace ai giallorossi

Stando a quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, la Roma starebbe monitorando da tempo le prestazioni di Mika Gotds, giovane attaccante dell’Ajax che ha attirato le attenzioni di diverse big europee.

Attaccante belga, classe 2005, la punta sta facendo molto bene con la maglia dei lancieri e si appresta a diventare un uomo mercato in vista della prossima sessione di trattative estiva. L’attaccante piace molto alla dirigenza giallorossa che proverà a mettere a segno un altro colpo “orange” dopo l’arrivo di Malen, andato già a segno in occasione del suo esordio con la maglia della Roma nella trasferta di Torino.