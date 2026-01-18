Esonero Italiano, è crisi Bologna: parole durissime

Il ko casalingo contro la Fiorentina ha acceso definitivamente la crisi in casa Bologna con la posizione di Italiano in panchina che inizia a traballare.

A sorpresa si inizia a parlare di possibile esonero per Vincenzo Italiano in casa Bologna con il tecnico che è chiamato a fronteggiare una crisi dei suoi, ormai fuori dalla lotta per un posto in Europa.

La vittoria arrivata giovedì scorso contro il Verona (con grande sofferenza finale) è arrivata dopo quasi due mesi di digiuno per il Bologna con i rossoblu che sono crollati di nuovo in casa perdendo contro la Fiorentina e dicendo addio alle speranze di centrare un posto in Europa per la prossima stagione.

Bologna in crisi nera, prime voci sul possibile esonero di Vincenzo Italiano

I tifosi del Bologna hanno iniziato a contestare i risultati della squadra per la prima volta in occasione del derby dell’Appennino perso contro la Fiorentina. Un altro ko stagionale che ha portato diversi tifosi a chiedere l’esonero di Vincenzo Italiano dal ruolo di allenatore rossoblu.

Molti tifosi hanno contestato le scelte del tecnico in campo, come quella di schierare dal primo minuto Holm, completamente fuori forma nelle ultime settimane. Altri hanno contestato il fatto che la Fiorentina abbia trovato il primo successo in trasferta proprio sul campo del Dall’Ara. Una richiesta che non trova accordi con quelli che sono i pensieri della società, sempre in linea con quelle che sono le idee del proprio allenatore che, lo scorso maggio, ha portato il Bologna a vincere un trofeo dopo più di 50 anni di attesa.

Appare certo, allo stesso tempo, che il Bologna dovrà cambiare presto marcia per uscire da un momento buio che sta durando troppo tempo. A questo punto, però, sarà molto importante la partita che attende i rossoblu a Genova contro i rossoblu per una sfida che dovrà provare a rilanciare la squadra di Vincenzo Italiano in classifica dopo la lunga serie di risultati negativi. Le coppe, a partire dalla sfida di giovedì contro il Celtic, diventeranno l’obiettivo principale della stagione con il tecnico chiamato a mettere mano ad una situazione complicata per provare a rilanciare la sua squadra.

C’è quindi ancora fiducia nei confronti di Italiano in casa Bologna, ma, come sempre accade nel calcio, il tutto è legato ai risultati che arriveranno nelle prossime settimane.