Dimissioni Sarri, ore caldissime in casa Lazio: cosa succede | CM

Colpo di scena in casa Lazio alla vigilia del posticipo contro il Como di Fabregas: ecco cosa sta succedendo a Formello.

Sono ore davvero concitate in casa Lazio, attesa domani dal posticipo della ventunesima giornata di Serie A contro il Como. Zaccagni e compagni hanno racimolato appena 6 punti nelle ultime cinque gare di campionato (1 vittoria contro il Verona, 3 pareggi contro Cremonese, Udinese e Fiorentina e 1 ko con il Napoli) e sono addirittura noni in classifica a quota 28.

Poco, pochissimo per una squadra, che ad inizio anno veniva indicata dagli addetti ai lavori come una delle possibili sorprese della stagione 2025/26.

Dimissioni Sarri, cosa succede in casa Lazio: le ultime

E ora i riflettori sono puntati su Maurizio Sarri, in primis. Il tecnico della Lazio condivide poco o nulla delle strategie adottate dalla società in sede di calciomercato e i rapporti tra le due parti sarebbero ai minimi storici: l’ex Juve non perde occasione per ribadire che resterà a Formello almeno fino a giugno, ma la realtà è un’altra. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato.it’, Sarri starebbe addirittura prendendo in considerazione l’idea di dimettersi in caso di altri acquisti di giocatori non funzionali al suo gioco (come Ratkov) o di nuove cessioni di pezzi pregiati della rosa.

Una situazione, dunque, in divenire che rischia di stravolgere completamente i piani della Lazio: la prima risposta la darà il campo, più precisamente la super sfida di domani sera contro il Como di Fabregas e Nico Paz.