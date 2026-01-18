Atalanta
Arriva Adeyemi: può firmare per 60 milioni

Colpo di scena inaspettato per quel che riguarda il futuro di Karim Adeyemi: ecco cosa sta accadendo a Dortmund. 

Dopo 4 anni, l’avventura di Karim Adeyemi al Borussia Dortmund è ormai giunta al capolinea. L’esterno tedesco classe 2002, infatti, ha deciso di dire addio alla Germania: alla base di questa clamorosa decisione c’è la volontà della compagna Loredana Zefi, che spinge per trasferirsi in una grande capitale europea per rilanciare la propria carriera musicale come rapper.

Sulle sua tracce si sono messi immediatamente alcuni dei principali club europei, ma procediamo con ordine e facciamo ulteriore chiarezza.

Tottenham forte su Adeyemi: pronti 60 milioni di euro

Secondo quanto riportato da ‘Tuttomercatoweb’, il Tottenham sarebbe al momento in pole per l’acquisto del calciatore: la dirigenza degli Spurs avrebbe pronta un’offerta da 60 milioni di euro per convincere il Borussia Dortmund a liberarlo subito. Il contratto di Adeyemi scade il 30 giugno 2027, per cui è assai probabile che i gialloneri non si opporranno alla sua cessione e monetizzeranno al massimo, a poco più di un anno dalla scadenza.

