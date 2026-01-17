Un altro colpo dalla Fiorentina, la Juventus è pronta ad un nuovo affare

Storicamente la Juventus ha sempre guardato alle migliori stelle della Fiorentina per andare a rinforzare la propria rosa con i bianconeri che sono pronti a farlo anche in vista della prossima estate.

Nel mirino della squadra allenata da Luciano Spalletti c’è un calciatore che appare in uscita dalla formazione viola e che potrebbe dire addio durante la prossima estate.

Da Baggio a Chiesa, passando per Bernardeschi, Vlahovic e molti altri ancora, sono stati diversi gli affari tra Fiorentina e Juventus con i bianconeri che hanno portato spesso a Torino delle stelle della formazione gigliata. Durante la prossima estate la storia potrebbe ripetersi con la Juventus pronta a chiudere una nuova operazione.

Calciomercato, la Juventus punta una stella della Fiorentina

La Juventus guarda con attenzione a Dodò, esterno destro della Fiorentina che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2027 e che, almeno in questo momento, ha stoppato ogni tipo di contatto per il rinnovo.

In questo momento l’attenzione della Fiorentina è tutta rivolta alla lotta per la salvezza con i viola che vogliono uscire quanto prima dalla zona pericolosa della classifica per cercare di mettere al sicuro una stagione partita con il piede sbagliato. La società sta cercando di portare a disposizione di Paolo Vanoli i rinforzi necessari al miglioramento della rosa e provare a risalire la china.

Una volta terminata la stagione ci saranno diversi cambiamenti con la Fiorentina che, affidatasi a Fabio Paratici per la costruzione di un nuovo progetto, dirà addio a diversi calciatori che potrebbero cambiare aria. Tra questi c’è sicuramente Dodò con il brasiliano che appare vicino all’addio alla squadra toscana in vista della prossima stagione.

L’esterno brasiliano piace molto alla Juventus con i bianconeri che dovranno fare i conti con la concorrenza di diverse società tra cui anche l’Inter che, alle prese con l’infortunio di Dumfries, aveva messo nel mirino il calciatore viola. La cessione di Dodò non avverrà prima della prossima estate con il terzino che potrebbe cambiare aria per una somma intorno ai 16 milioni di euro.