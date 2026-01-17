Rinvio Bologna-Fiorentina, c’è l’annuncio: manca solo l’ufficialità

La morte di Rocco Commisso ha colpito tutto il mondo del calcio e in particolare la Fiorentina che sta vivendo un profondo lutto.

I viola hanno in programma la trasferta in casa del Bologna nella giornata di domenica e ci sono dubbi sulla possibilità di giocare il match. Negli ultimi minuti stanno però giungendo delle comunicazioni che lasciano intendere che il match si sosterrà in maniera regolare.

Rinvio Bologna-Fiorentina, i rossoblu si allenano per preparare il match

Il Bologna ha pubblicato una news sul proprio sito ufficiale affermando che la squadra si allenerà oggi alla vigilia della sfida alla Fiorentina, lasciando intendere che la partita contro i viola si disputerà: “Oggi, vigilia di #BFCFiorentina, i rossoblù sosterranno la seduta di rifinitura alle 12 al centro tecnico Niccolò Galli”.

A dare ulteriori conferme sul fatto che la partita del Dall’Ara si disputi regolarmente, sono anche le parole di Andrea Giannattasio su X. Il giornalista, esperto di Fiorentina, ha affermato che la partita si giocherà.

Sembra quindi che si vada verso il regolare svolgimento della sfida anche se non sono da escludere richieste da parte della Fiorentina di rinviare il match a data da destinarsi nelle prossime ore.