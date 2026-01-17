Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Rinvio Bologna-Fiorentina, c’è l’annuncio: manca solo l’ufficialità

Foto dell'autore

La morte di Rocco Commisso ha colpito tutto il mondo del calcio e in particolare la Fiorentina che sta vivendo un profondo lutto.

Rocco Commisso
Rinvio Bologna-Fiorentina, decisione presa (Ansa Foto) – calciomercato.it

I viola hanno in programma la trasferta in casa del Bologna nella giornata di domenica e ci sono dubbi sulla possibilità di giocare il match. Negli ultimi minuti stanno però giungendo delle comunicazioni che lasciano intendere che il match si sosterrà in maniera regolare.

Rinvio Bologna-Fiorentina, i rossoblu si allenano per preparare il match

Il Bologna ha pubblicato una news sul proprio sito ufficiale affermando che la squadra si allenerà oggi alla vigilia della sfida alla Fiorentina, lasciando intendere che la partita contro i viola si disputerà: “Oggi, vigilia di #BFCFiorentina, i rossoblù sosterranno la seduta di rifinitura alle 12 al centro tecnico Niccolò Galli”.

A dare ulteriori conferme sul fatto che la partita del Dall’Ara si disputi regolarmente, sono anche le parole di Andrea Giannattasio su X. Il giornalista, esperto di Fiorentina, ha affermato che la partita si giocherà.

Sembra quindi che si vada verso il regolare svolgimento della sfida anche se non sono da escludere richieste da parte della Fiorentina di rinviare il match a data da destinarsi nelle prossime ore.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie