Lutto Commisso, rinvio Bologna-Fiorentina: cambia la data

La Fiorentina piange la scomparsa di Rocco Commisso, presidente viola scomparso nella notte.

Mondo viola e dello sport italiano sconvolto con la Lega Calcio chiamata ora a prendere una decisione riguardante il rinvio della sfida tra i viola e il Bologna in programma domenica.

Appare corretto e inevitabile che la Lega Calcio vada a rinviare la sfida tra i rossoblu e i viola per permettere al calcio italiano e ai viola in particolare, di onorare la memoria di Commisso.

Bologna-Fiorentina verso il rinvio, da trovare una data

Non sarà facile trovare una data a stretto giro di posta per la Lega Calcio con gli impegni di entrambe le squadre che sono molto fitti, essendo entrambe ancora in corsa sia per quello che riguarda la Coppa Italia (la Fiorentina deve ancora disputare gli ottavi di finale) che in Europa (il Bologna in Europa League, i viola in Conference League).

Quello che appare certo è che la partita non sarà possibile recuperarlo prima di marzo con le due squadre che avranno sempre impegni infrasettimanali da qui alla fine di febbraio con i rossoblu che saranno chiamati ad affrontare il Celtic e il Maccabi in Europa League, mentre dovranno vedersela con la Lazio in Coppa Italia per quello che riguarda i quarti di finale.

La Fiorentina avrà l’impegno contro il Como, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, mentre in Conference League è attesa dalla doppia sfida contro lo Jagellonia che deciderà il suo futuro in Conference League.

Nel caso in cui il percorso delle due squadre a livello europeo si dovesse fermare a febbraio, la sfida potrebbe essere recuperata in occasione della prima data utile a marzo giocando in infrasettimanale.