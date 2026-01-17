Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Lutto Commisso, rinvio Bologna-Fiorentina: cambia la data

Foto dell'autore

La Fiorentina piange la scomparsa di Rocco Commisso, presidente viola scomparso nella notte.

Mondo viola e dello sport italiano sconvolto con la Lega Calcio chiamata ora a prendere una decisione riguardante il rinvio della sfida tra i viola e il Bologna in programma domenica.

Fiorentina-Bologna
Rinvio Fiorentina-Bologna in vista (Ansa Foto) – calciomercato.it

Appare corretto e inevitabile che la Lega Calcio vada a rinviare la sfida tra i rossoblu e i viola per permettere al calcio italiano e ai viola in particolare, di onorare la memoria di Commisso.

Bologna-Fiorentina verso il rinvio, da trovare una data

Non sarà facile trovare una data a stretto giro di posta per la Lega Calcio con gli impegni di entrambe le squadre che sono molto fitti, essendo entrambe ancora in corsa sia per quello che riguarda la Coppa Italia (la Fiorentina deve ancora disputare gli ottavi di finale) che in Europa (il Bologna in Europa League, i viola in Conference League).

Rocco Commisso
Si va verso il rinvio di Bologna-Fiorentina per la morte di Commisso (Ansa Foto) – calciomercato.it

Quello che appare certo è che la partita non sarà possibile recuperarlo prima di marzo con le due squadre che avranno sempre impegni infrasettimanali da qui alla fine di febbraio con i rossoblu che saranno chiamati ad affrontare il Celtic e il Maccabi in Europa League, mentre dovranno vedersela con la Lazio in Coppa Italia per quello che riguarda i quarti di finale.

La Fiorentina avrà l’impegno contro il Como, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, mentre in Conference League è attesa dalla doppia sfida contro lo Jagellonia che deciderà il suo futuro in Conference League.

Nel caso in cui il percorso delle due squadre a livello europeo si dovesse fermare a febbraio, la sfida potrebbe essere recuperata in occasione della prima data utile a marzo giocando in infrasettimanale.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie