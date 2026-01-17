C’è l’offerta per Calhanoglu: la risposta immediata dell’Inter

Torna d’attualità il futuro di Calhanoglu ad Appiano Gentile: nuova mossa per strappare l’ex Milan alla squadra nerazzurra

C’è fermento in casa Inter sul mercato, anche per i nuovi rumors che riguardano il futuro di Hakan Calhanoglu.

Sul regista nerazzurro si è fatto nuovamente avanti il Galatasaray, presente a Milano negli ultimi giorni con i suoi dirigenti per diverse trattative in entrata. Il club di Istanbul non molla la presa però su Calhanoglu, già corteggiato a più riprese la scorsa estate. Il centrocampista dell’Inter, di ritorno dalla vacanze dopo il Mondiale per Club, aveva poi spento tutte le voci sul suo futuro e confermato la permanenza a Milano.

Calhanoglu è al momento ai box per infortunio, dopo il risentimento al soleo del polpaccio rimediato nel big match contro il Napoli e che lo costringerà a uno stop di circa tre settimane.

Calciomercato Inter, riparte l’assalto del Galatasaray per Calhanoglu

Il Galatasaray però non molla e ci riprova in questa finestra del mercato invernale, a caccia di un centrocampista in grado di rinforzare ulteriormente l’undici allenato da Buruk.

Come dicevamo la dirigenza della società turca è presente a Milano e nelle scorse ore ha formulato una nuova offerta per Calhanoglu come riporta il giornalista Yagiz Sabuncouglu in un post su ‘X’. Immediata è arrivata la risposta dell’Inter, che non accetta offerte inferiori a 20-25 milioni di euro per l’ex Milan.

La dirigenza di Viale della Liberazione ha dichiarato incedibile il giocatore, in scadenza attualmente nel giugno 2027. Da capire se il Galatasaray rilancerà nei prossimi giorni, intanto la volontà dell’Inter è chiara: discutere prossimamente del rinnovo contrattuale di Calhanoglu e blindarlo fino al 2029.