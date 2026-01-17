Ansia Kalulu in casa Juventus, preoccupazione per i tifosi bianconeri

Una delle note maggiormente positive di questa prima parte di stagione in casa Juventus è rappresentata dalle prestazioni fornite da Pierre Kalulu con la maglia bianconera.

L’ex difensore del Milan è stato un punto fermo della formazione quando c’era Igor Tudor in panchina e si è confermato anche dopo l’arrivo di Luciano Spalletti alla guida della squadra bianconera.

Classe 2000, il difensore francese sta vivendo quella che è la sua miglior stagione da quando è in Italia, al pari probabilmente di quando vinse lo scudetto con il Milan nel 2022. Il calciatore rappresenta un punto fermo per la fascia destra della Juventus con Spalletti che non se ne è mai privato. Nelle ultime ore, però, stanno arrivando delle notizie che stanno mettendo in allarme i tifosi bianconeri.

Paura per Kalulu tra i tifosi della Juventus, arrivano le sirene della Premier League

Aston Villa, Tottenham e Manchester United guardano con interesse a Pierre Kalulu in vista della prossima stagione con il difensore della Juventus che potrebbe cambiare maglia alla fine del campionato in corso.

Acquistato dal Milan nell’estate del 2024 per una somma complessiva intorno ai 20 milioni di euro, il difensore ha visto salire la sua valutazione grazie alle ottime prestazioni fornite con la Juventus. L’ottimo rendimento fornito dal calciatore con la maglia della Juventus ha attirato le attenzioni di diverse squadre, pronte a fare un tentativo in vista della prossima stagione.

Per convincere la Juventus a cedere l’ex difensore del Milan servirà un’offerta da circa 30 milioni di euro, una somma che potrebbe arrivare tranquillamente dalla Premier League considerate le possibilità economiche delle grandi squadre inglesi. Una cessione che potrebbe permettere alla Juventus di andare a realizzare un’importante plusvalenza.

Molto dipenderà anche da quella che sarà la posizione di classifica della Juventus nel finale di questo campionato. Nel caso in cui dovesse mancare la qualificazione alla prossima Champions League, il club bianconero potrebbe dover salutare qualche pezzo pregiato della rosa per far quadrare i conti.