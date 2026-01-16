Scambio Fiorentina-Bologna, si avvicina la chiusura dell’operazione | CM

Fiorentina e Bologna si avvicinano alla chiusura di uno scambio di mercato con i due club che sono costantemente in contatto per provare a mettere a disposizione dei propri allenatori due pedine di loro gradimento.

Pronte a sfidarsi nella ventunesima giornata di campionato, fondamentale per gli obiettivi di entrambe le società, Fiorentina e Bologna si parleranno per provare a chiudere un’operazione di calciomercato.

Bologna e Fiorentina al lavoro per lo scambio: si tratta

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, Fiorentina e Bologna sarebbero al lavoro per chiudere lo scambio che porterebbe Giovanni Fabbian in viola e Simon Sohm in rossoblu.

Entrambi non stanno vivendo una stagione da protagonisti con il centrocampista italiano che è a caccia di maggiore spazio, chiuso da Odgaard nella formazione di Vincenzo Italiano. Per lo svizzero pochi minuti alla corte di Paolo Vanoli con i due club che stanno lavorando per chiudere il colpo.

Il centrocampista svizzero piace molto anche al Porto, ma al momento l’operazione più fattibile è proprio quella che porta allo scambio tra le due società italiane.