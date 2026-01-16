Ritorno choc Tonali, arriva l’annuncio: “Sta spingendo”

Tre mesi fa l’ex Milan ha rinnovato il contratto col Newcastle fino a giugno 2029

Le ultime indiscrezioni di calciomercato hanno Tonali tra i protagonisti. “Sta spingendo per tornare”, la notizia lanciata da ‘Sport Mediaset’ sul centrocampista della Nazionale attualmente al Newcastle e, come noto, rimasto legatissimo al Milan. Non ha mai nascosto la sua fede per il ‘Diavolo’, col quale ha vinto uno Scudetto nella stagione 2021/2022.

Tre mesi fa ha rinnovato il suo contratto coi ‘Magpies’ fino a giugno 2029, con opzione per il 2030. Il club inglese ha voluto blindarlo poiché lo ritiene un giocatore fondamentale. Per il classe 2000 di Lodi è stato pure l’ennesimo atto di stima e fiducia di una società che gli è stata sempre vicino, soprattutto nel periodo della squalifica per scommesse.

In teoria il futuro di Tonali è destinato ad essere in Inghilterra, al Newcastle. Sappiamo bene, però, come il mercato sia estremamente fluido, come i desideri e le volontà dei calciatori possano cambiare del tutto da un giorno all’altro. Su Tonali circolano spifferi controversi già da qualche settimana, spifferi che lo danno intenzionato a tornare in Italia.

Ritorno Tonali in Serie A: tentativo Juve in estate

‘Sport Mediaset’ è uno di questi spifferi: Tonali spinge per tornare in Italia, l’annuncio dell’emittente. Tonali di nuovo in Serie A, ma non al Milan visto che allo stato attuale non vi sono margini.

La pista che può scaldarsi nei prossimi mesi è quella bianconera, come aggiunto dalla medesima fonte. La Juve ci punta fin da quando al timone c’era Giuntoli. Da lui a Comolli, il grande obiettivo per il centrocampo è rimasto lo stesso.

Impossibile in questa sessione di gennaio, la Juve può fare un tentativo concreto nel prossimo calciomercato estivo. I bianconeri possono sfruttare a loro vantaggio gli eccellenti rapporti con l’entourage dell’ex rossonero, ma per l’apertura di una trattativa servirebbe senz’altro la disponibilità del Newcastle a trattare al ribasso il prezzo del cartellino.

Allo stato attuale sarebbe fissato intorno agli 80 milioni di euro, cifra del tutto fuori mercato per i bianconeri che potrebbe inserire una contropartita tecnica proprio per ridurla.