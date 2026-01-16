Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Pio Esposito-Chivu, decisione inattesa alla Pinetina: cosa succede

Foto dell'autore

In casa Inter arrivano novità rilevanti dalla Pinetina: ecco cosa sta accadendo in vista della gara sul campo dell’Udinese. 

La Serie A non si ferma mai. Domani, alle ore 15:00, l’Inter torna in campo contro l’Udinese nella gara valevole per la ventunesima giornata di campionato: una trasferta complicata per i nerazzurri, che nel recupero di mercoledì hanno sofferto con il Lecce, portando a casa il risultato soltanto nelle ultimissime battute.

Pio Esposito esulta dopo il gol in Inter-Lecce
Pio Esposito (AnsaFoto) – Calciomercato.it

La squadra allenata da Runjaic, invece, attraversa un discreto momento di forma con 4 punti conquistati negli ultimi 180′ di gioco: prima il successo sul campo del Torino e poi il pari interno contro il Pisa.

Pio Esposito, novità dalla Pinetina: la scelta di Chivu

Intanto, arrivano novità importanti dalla Pinetina proprio a poche ore dalla sfida di domani: Pio Esposito, autore del gol decisivo contro il Lecce, partirà titolare e affiancherà dal 1′ Lautaro Martinez. Ancora out Calhanoglu, la mediana dovrebbe essere composta da Barella, con Sucic e Mkhitaryan. In difesa, infine, dovrebbe giocare Bisseck, Akanji e Carlos Augusto (che prenderà il posto di Bastoni). Ecco la probabile formazione dell’Inter per l’atteso match sul campo dell’Udinese:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Pio Esposito.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie