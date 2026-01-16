Pio Esposito-Chivu, decisione inattesa alla Pinetina: cosa succede

In casa Inter arrivano novità rilevanti dalla Pinetina: ecco cosa sta accadendo in vista della gara sul campo dell’Udinese.

La Serie A non si ferma mai. Domani, alle ore 15:00, l’Inter torna in campo contro l’Udinese nella gara valevole per la ventunesima giornata di campionato: una trasferta complicata per i nerazzurri, che nel recupero di mercoledì hanno sofferto con il Lecce, portando a casa il risultato soltanto nelle ultimissime battute.

La squadra allenata da Runjaic, invece, attraversa un discreto momento di forma con 4 punti conquistati negli ultimi 180′ di gioco: prima il successo sul campo del Torino e poi il pari interno contro il Pisa.

Pio Esposito, novità dalla Pinetina: la scelta di Chivu

Intanto, arrivano novità importanti dalla Pinetina proprio a poche ore dalla sfida di domani: Pio Esposito, autore del gol decisivo contro il Lecce, partirà titolare e affiancherà dal 1′ Lautaro Martinez. Ancora out Calhanoglu, la mediana dovrebbe essere composta da Barella, con Sucic e Mkhitaryan. In difesa, infine, dovrebbe giocare Bisseck, Akanji e Carlos Augusto (che prenderà il posto di Bastoni). Ecco la probabile formazione dell’Inter per l’atteso match sul campo dell’Udinese:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Pio Esposito.