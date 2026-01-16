Mateta subito alla Juve: soldi e scambio clamoroso

Doppia operazione in Premier dei bianconeri: tutti i dettagli

Mateta è il grande colpo che la Juve sta provando a piazzare. Subito, se possibile, ma i bianconeri lavorano sul francese anche in vista di giugno e cioè della prossima stagione.

L’ostacolo al momento è il Crystal Palace, che per lasciare andare ora il classe ’97 chiede sui 40 milioni di euro. Ci sarebbe l’apertura a un prestito con obbligo, in ogni caso la cifra è ritenuta troppo alta dal club di Exor. Proprio per questo, stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, gli inglesi hanno provato a inserire nell’operazione un altro giocatore. Nello specifico Jonathan David.

David nell’affare Mateta, la Juve dice no

David e soldi per Mateta, ma la risposta di Comolli e soci è stata negativa: allo stato attuale il canadese è incedibile. D’altronde proprio adesso ha iniziato a carburare, entrando nelle ‘grazie’ di Spalletti e fornendo – al di là dei gol che ha iniziato a segnare – prestazioni di ottimo livello.

La Juve non molla comunque la presa su Mateta, anzi in questi giorni aumenterà il pressing per cercare di convincere il Crystal Palace ad abbassare le pretese. Qualora il muro degli inglesi non dovesse scalfirsi, i dirigentini juventini tenteranno di trovare una quadra in ottica giugno, anticipando così la concorrenza. Mesi fa su Mateta c’era anche il Milan.

Juve, Chiesa anche last-minute

Non solo Mateta, dalla Premier potrebbe arrivare, anzi tornare Federico Chiesa. Spalletti vuole lui per far rifiatare Yildiz. Come raccolto dal nostro Giorgio Musso, la Juve insiste per Chiesa, che ha dato la disponibilità al ritorno in bianconero tagliandosi l’ingaggio da circa 6 milioni di euro.

Il Liverpool però non fa sconti e lo valuta 15 milioni. Il club cerca quindi l’incastro giusto, con la trattativa che può sbloccarsi anche a ridosso del gong di questo calciomercato di gennaio.