Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Appuntamento in agenda in casa Juventus, rescissione in arrivo

Foto dell'autore

Nel processo di rivoluzione del reparto offensivo, i bianconeri potrebbero perdere un giocatore decisamente sfortunato

La Juventus in estate ha rivoluzionato il reparto offensivo, anche se chiaramente il processo non è ancora completo. Soprattutto perché Dusan Vlahovic alla fine è rimasto a Torino e questa sarà in ogni caso la sua ultima stagione. Ma l’arrivo di Openda e David, con investimenti importanti, insieme a Zhegrova e il riscatto di Conceicao, non può che essere stata una tappa fondamentale e corposa di questo cammino della Juve.

Damien Comolli (Ansafoto) – calciomercato.it

Dello stesso reparto farebbe e fa parte anche Arkadiusz Milik, arrivato con grande fiducia e aspettative, pian piano disintegrate dai continui problemi fisici. Tanto che il polacco ormai non è più parte delle rotazioni della squadra da mesi, praticamente anni. Nel frattempo però è arrivato il rinnovo di contratto, con l’obiettivo chiaramente di spalmare ulteriormente il suo peso a bilancio e l’ammortamento annuale. Una firma che ha fatto un po’ storcere il naso, ma ha una motivazione precisa e tutt’altro che atipica.

Con la speranza magari che prima o poi Milik potesse rivelarsi un valore aggiunto in più, visto che di dubbi sulle qualità del giocatore non possono essercene. Ma nelle scorse settimane l’ex Napoli si è fermato nuovamente dopo aver ritrovato almeno la panchina. A inizio gennaio lo stop al polpaccio che lo ha tenuto fuori in questi giorni prolungando il digiugno in gare ufficiali a oltre 500 giorni. Il suo contratto è in scadenza nel 2027, ma a fine stagione è tutt’altro che da escludere una rescissione di contratto. Degli appuntamenti potrebbero essere in agenda nei prossimi mesi per capire se e come mettere un punto a questa sfortunata avventura.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie