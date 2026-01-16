Atalanta
Ansia Pio Esposito, lo vogliono anche loro: l’Inter può fare solo una cosa

Il giovane centravanti nerazzurro, decisivo con il Lecce, continua ad avere estimatori in Italia ma anche in Premier League

È stato il grande eroe della vittoria con il Lecce, una di quelle che possono segnare il campionato visto che grazie a quella zampata l’Inter è riuscita ad allungare sul Napoli e non perdere i punti di vantaggio sul Milan. Francesco Pio Esposito resta uno dei giocatori più discussi di questa stagione, tra chi pensa a lui come il futuro della Nazionale e chi invece invita ad andarci piano ritenendo eccessivo l’hype attorno a lui.

Intanto, a 20 anni, sta crescendo parecchio e Chivu spesso si affida a lui nelle rotazioni. Finora ripagato con alcuni gol anche piuttosto pesanti in diverse competizioni. E anche l’Italia di Gattuso sta provando a lanciarlo con più insistenza, consapevole che è tutto ancora da costruire ma può essere senza dubbio un giocatore importante per i prossimi anni. Sperando già dal Mondiale americano. Ovvio che anche in chiave mercato più di qualcuno si sia accorto di lui, anche all’estero.

Come riporta ‘Sport Mediaset’, in Premier League ci sono dei club interessati e per questo l’Inter ha intenzione di mettersi al tavolo e discutere il rinnovo di contratto con l’entourage di Pio Esposito. Qualche contatto c’è già stato, il primo incontro dovrebbe avvenire invece solo in primavera, anche se sulla strada da seguire i nerazzurri non hanno dubbi. Il piano è un prolungamento fino al 2031 ovviamente con relativo adeguamento dell’ingaggio, fino a 2,5 milioni senza escludere di sfiorare pure i 3 milioni in base al rendimento di questa stagione. Anche perché la Premier può diventare un pericolo serio.

