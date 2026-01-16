Allegri lo ha avuto alla Juventus sei anni fa, ora lo vuole al Milan

Mancano circa due settimane alla conclusione del calciomercato invernale con le squadre che da una parte lavorano al miglioramento immediato delle proprie rose e dall’altra iniziano a muoversi per la prossima stagione.

In casa Milan si pensa già a quelli che potrebbero essere i colpi per la prossima stagione con Massimiliano Allegri che vuole calciatori di esperienza e pronti immediatamente per vincere, anche per preparare la squadra al sempre più probabile ritorno in Europa.

La volontà del tecnico livornese è quella di avere a disposizione una rosa più ampia rispetto a quella di questa stagione e composta da calciatori che possano riuscire a dare immediatamente il proprio contributo sia in campo che nello spogliatoio. Una delle richieste fatte dall’allenatore alla dirigenza è quella di arrivare ad un calciatore che ha avuto a disposizione anni fa alla guida della Juventus e che ha mantenuto un ottimo rapporto con lui.

Il Milan vuole riportarlo in Italia, Allegri lo ha allenato alla Juventus

Nel mirino del Milan sarebbe finito Emre Can. Al Borussia Dortmund dal 2020, il calciatore tedesco è in scadenza di contratto con la squadra giallonera e potrebbe cambiare maglia se non dovesse giungere l’intesa per il prolungamento con il club di appartenenza.

I rossoneri starebbero vagliando le varie soluzioni per mettere a segno dei colpi a costo zero ed Emre Can sembra essere uno dei giocatori che piacciono maggiormente a Massimiliano Allegri. Capace di agire sia in difesa che a centrocampo, il classe 1992 potrebbe arrivare in rossonero andando a firmare un biennale, mettendosi di nuovo a disposizione di Massimiliano Allegri con il quale lavorò nella stagione 2018/2019 con ottimi risultati.

Un affare che porterebbe in casa Milan un rinforzo di altissima qualità e intelligenza tattica, un calciatore capace di leggere al meglio le partite e molto apprezzato dall’allenatore. La possibilità di chiudere il colpo a costo zero attrae la dirigenza che dovrà valutare il discorso stipendio considerato il fatto che su Emre Can ci sono anche altre squadre, in particolare in Premier League.

Il tedesco non è l’unico rappresentante della nazionale della Germania che fa gola al Milan. Piace molto anche Leon Goretzka che è pronto a salutare il Bayern Monaco a giugno, quando scadrà il suo contratto. Igli Tare starebbe valutando in maniera decisa il suo acquisto e nelle prossime settimane proverà a stringere per assicurare il classe 1995 alla rosa del Milan.