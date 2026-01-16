Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Allegri lo ha avuto alla Juventus sei anni fa, ora lo vuole al Milan

Foto dell'autore

Mancano circa due settimane alla conclusione del calciomercato invernale con le squadre che da una parte lavorano al miglioramento immediato delle proprie rose e dall’altra iniziano a muoversi per la prossima stagione.

In casa Milan si pensa già a quelli che potrebbero essere i colpi per la prossima stagione con Massimiliano Allegri che vuole calciatori di esperienza e pronti immediatamente per vincere, anche per preparare la squadra al sempre più probabile ritorno in Europa.

Massimiliano Allegri
Massimiliano Allegri vuole un calciatore avuto alla Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it

La volontà del tecnico livornese è quella di avere a disposizione una rosa più ampia rispetto a quella di questa stagione e composta da calciatori che possano riuscire a dare immediatamente il proprio contributo sia in campo che nello spogliatoio. Una delle richieste fatte dall’allenatore alla dirigenza è quella di arrivare ad un calciatore che ha avuto a disposizione anni fa alla guida della Juventus e che ha mantenuto un ottimo rapporto con lui.

Il Milan vuole riportarlo in Italia, Allegri lo ha allenato alla Juventus

Nel mirino del Milan sarebbe finito Emre Can. Al Borussia Dortmund dal 2020, il calciatore tedesco è in scadenza di contratto con la squadra giallonera e potrebbe cambiare maglia se non dovesse giungere l’intesa per il prolungamento con il club di appartenenza.

Emre Can
Allegri punta un ex Juventus per il suo Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

I rossoneri starebbero vagliando le varie soluzioni per mettere a segno dei colpi a costo zero ed Emre Can sembra essere uno dei giocatori che piacciono maggiormente a Massimiliano Allegri. Capace di agire sia in difesa che a centrocampo, il classe 1992 potrebbe arrivare in rossonero andando a firmare un biennale, mettendosi di nuovo a disposizione di Massimiliano Allegri con il quale lavorò nella stagione 2018/2019 con ottimi risultati.

Un affare che porterebbe in casa Milan un rinforzo di altissima qualità e intelligenza tattica, un calciatore capace di leggere al meglio le partite e molto apprezzato dall’allenatore. La possibilità di chiudere il colpo a costo zero attrae la dirigenza che dovrà valutare il discorso stipendio considerato il fatto che su Emre Can ci sono anche altre squadre, in particolare in Premier League.

Il tedesco non è l’unico rappresentante della nazionale della Germania che fa gola al Milan. Piace molto anche Leon Goretzka che è pronto a salutare il Bayern Monaco a giugno, quando scadrà il suo contratto. Igli Tare starebbe valutando in maniera decisa il suo acquisto e nelle prossime settimane proverà a stringere per assicurare il classe 1995 alla rosa del Milan.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie