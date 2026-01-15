Yildiz si arrende, non ci sono più dubbi: tifosi della Juve furiosi

La notizia di queste ore coglie tutti impreparati in casa Juventus: il protagonista è ancora una volta Kenan Yildiz.

Ieri sera, poco prima del fischio d’inizio di Inter-Lecce, Lautaro Martinez ha ricevuto il premio EA Sports FC Player Of The Month. Si tratta di un prestigioso riconoscimento che si assegna ogni mese: per il computo totale di dicembre sono state considerate le giornate dalla 14esima alla 17esima giornata di Serie A.

Lautaro Martinez (AnsaFoto) – Calciomercato.it

L’attaccante argentino dell’Inter, che ieri sera ha cambiato il match contro il Lecce con il suo ingresso in campo, ha preceduto diversi nomi eccellenti in questa speciale graduatoria.

Lautaro batte anche Yildiz: tifosi della Juve furiosi

Lautaro si è imposto davanti a campioni del calibro di Hojlund (Napoli), Pulisic (Milan), Scamacca (Atalanta), Vlasic (Torino), Yildiz (Juventus). Proprio la sconfitta del campione turco della Juventus ha scatenato la rabbia dei tifosi bianconeri, che si aspettavano un epilogo diverso dopo quanto visto nelle ultime giornate di campionato.

Yildiz, infatti, sta trascinando la Juve a suon di gol e di prestazioni pazzesche ed erano in molti a vederlo come vincitore del premio di dicembre: una scelta che alla fine ha lasciato tutti senza parole. I tifosi bianconeri si aspettavano sicuramente un epilogo diverso che potesse andare a premiare la stella della squadra di Luciano Spalletti.