Traghettatore e poi De Zerbi: accordo per la prossima stagione

Le ultime sul futuro del tecnico bresciano ora sulla panchina del Marsiglia

De Zerbi resta uno degli allenatori più seguiti e ambiti del panorama calcistico internazionale. Il tecnico bresciano è spinto molto anche da una narrazione, per non dire propaganda che spesso enfatizza troppo il suo lavoro nonché i suoi risultati.

A Marsiglia sta facendo bene, ha riportato il club in Champions ed è stabilmente nelle primissime posizioni. L’OM lo sta seguendo alla lettera, ha speso tanto sul mercato in questi ultime due anni per venire incontro alle esigenze e alle richieste dell’ex Sassuolo.

C’è comunque chi non esclude che al termine di questo biennio possa salutare la Francia e la Ligue 1, per iniziare una nuova avventura altrove. A tal proposito, stando al ‘Daily Mail’ De Zerbi è finito di nuovo nel mirino del Manchester United, di nuovo perché i ‘Red Devils’ pensarono concretamente a lui già dopo l’esperienza al Brighton.

Secondo la fonte inglese, adesso De Zerbi è tornato sulla lista – sarebbe addirittura il preferito – dello United in vista della prossima stagione. Al posto dell’esonerato Amorim, il club britannico ha puntato sull’ex Michael Carrick, ma il 44enne di Wallsend sarà solo un traghettatore a meno che non riesca a ottenere risultati mirabolanti.

L’obiettivo del Manchester United è quello di prendere un grande allenatore per l’annata che verrà, per provare ancora una volta a iniziare un nuovo ciclo. Sarà assalto a De Zerbi? Conoscendo il personaggio, e la confusione che regna in casa ‘Red Devils’, un accordo con lui sarebbe tutt’altro che scontato.