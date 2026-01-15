Pagelle Verona-Bologna 2-3, i voti della sfida: attacco rossoblu in grande spolvero

Si è conclusa la sfida tra Verona e Bologna, valida per il recupero della giornata numero 16 di campionato con la vittoria del Bologna sul Verona.

Una partita che si era messa bene per i padroni di casa che erano riusciti a passare in vantaggio grazie alla rete di Gift Orban. Un vantaggio durato molto poco, però, con Riccardo Orsolini che con un grande gol ha pareggiato i conti. Gli uomini di Vincenzo Italiano hanno poi approfittato del momento difficile della squadra di Paolo Zanetti riuscendo a trovare la rete del sorpasso grazie a Jens Odgaard. Nel finale di primo tempo arriva il gol di Santiago Castro che mette in discesa il match per i rossoblu in vista della ripresa.

Nella ripresa la partita si accende solamente nel momento dello sfortunato autogol di Remo Freuler che ha riaperto la partita dando la possibilità ai padroni di casa di dare l’assalto alla porta difesa da Federico Ravaglia.

Per il Bologna un successo che rilancia la squadra nella lotta per un posto in Europa dopo un digiuno dalle vittorie che durava dallo scorso 22 novembre. Un ko grave per il Verona con i veneti che ora restano all’ultimo posto in classifica in compagnia del Pisa, a un punto di distanza dalla Fiorentina terzultima.

Voti Verona-Bologna 2-3, tridente rossoblu in grande spolvero

VERONA (3-5-2): Montipò 5,5; Nunez 5 (46′ Slotsager 6), Nelsson 5,5, Valentini 6; Niasse 5,5 (77′ Cham sv), Serdar 5,5 (53′ Giovane 5,5), Al-Musrati 6 (53′ Gagliardini 6), Bernede 6, Bradaric 6; Sarr 6 (82′ Mosquera sv), Orban 7. Allenatore: Zanetti.

BOLOGNA: (4-2-3-1): Ravaglia 5,5; Holm 5,5 (80′ Zortea 6), Heggem 6, Vitik 5, Miranda 6; Freuler 5,5, Pobega 6 (66′ Moro 6); Orsolini 7 (90′ Fabbian sv), Odgaard 7 (79′ Ferguson 6), Dominguez 6,5; Castro 7 (65′ Immobile 6). Allenatore: Italiano

MARCATORI: Orban, Orsolini, Odgaard, Castro, autogol Freuler

AMMONITI: Nunez, Vitik, Orsolini