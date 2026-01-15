Italiano-Bologna: prime tensioni, occhio alla panchina rossoblu | CM

Il periodo di crisi in casa Bologna ha portato alle prime difficoltà nel rapporto tra Vincenzo Italiano e la società rossoblu.

Il Bologna non vince in campionato dallo scorso 22 novembre con i rossoblu che hanno visto allontanarsi in maniera netta la zona europea.

Arrivato in finale di Supercoppa italiana, qualificato ai quarti di Coppa Italia e con un’ottima probabilità di andare avanti nel percorso in Europa League, il Bologna sta rallentando in campionato nell’ultimo periodo e inizierebbero ad esserci le prime incomprensioni tra il club e l’allenatore. Vincenzo Italiano ha riportato un trofeo al Bologna dopo più di 50 anni con il successo in Coppa Italia e ora le aspettative sono aumentate con il tecnico che vuole proseguire nel suo percorso lottando per tutti gli obiettivi.

Italiano vuole rinforzi sul mercato, richieste chiare al Bologna

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, Vincenzo Italiano sarebbe scontento per le mancate promesse da parte della società dal punto di vista del mercato con il tecnico che, al termine della scorsa stagione, fu approcciato anche dal Milan che aveva pensato a lui per la ripartenza del nuovo progetto.

L’allenatore si aspettava qualche colpo in più per cercare di mantenere alto il livello di competitività della squadra che però sta facendo fatica e, in alcuni reparti appare meno attrezzata rispetto alla scorsa annata. La società ha ancora qualche giorno per cercare di migliorare l’organico e cercare di rilanciare la squadra in campionato tornando a lottare per un posto in Europa in vista della prossima stagione.