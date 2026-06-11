Monza, nuovo allenatore dopo la promozione: i nomi

Paolo Bianco appare sempre più lontano dalla panchina brianzola: ecco chi potrebbe prendere il suo posto.

C’è grande euforia a Monza per il ritorno in Serie A, ma a tenere banco in queste ore è la questione legata alla panchina. Paolo Bianco potrebbe fare le valigie nonostante il super campionato nella serie cadetta e, a questo punto, c’è da capire chi potrebbe prendere il suo posto nel corso della prossima stagione.

Secondo quanto evidenziato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, in caso di separazione tra Bianco e il Monza, i principali candidati a subentrare sarebbero al momento Eusebio Di Francesco e Paolo Vanoli. Il primo incontrerà a breve il Lecce per fare chiarezza sul suo futuro, mentre il secondo ha già detto addio alla Fiorentina ed è pronto a iniziare una nuova avventura altrove. Chi la spunterà secondo voi alla fine?