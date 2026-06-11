In attesa dei grandi botti di mercato, al momento sono i portieri a tenere vivo il calciomercato in Serie A con diverse squadre che stanno cercando di sistemare i propri pali.
Il Bologna continua a seguire Wladimiro Falcone del Lecce, portiere di estrema affidabilità che è diventato nel tempo una bandiera della squadra giallorossa. Già alcune settimane fa avevamo parlato dell’interesse da parte del Bologna per Wladimiro Falcone, autore di un’altra ottima stagione con la maglia del Lecce, conquistando la salvezza con la formazione di Di Francesco.
In casa Bologna potrebbe salutare Federico Ravaglia per andare a giocare da titolare in un altro club con il giovane Massimo Pessina che dovrebbe essere ceduto in prestito in Serie B per trovare continuità. Verso la permanenza Skorupski, ma i continui infortuni dello scorso anno stanno portando la dirigenza a cercare un estremo difensore di affidabilità con Falcone che sembra essere uno dei profili più apprezzati dalla dirigenza rossoblu.