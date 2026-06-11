Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Sempre viva la pista Falcone per il Bologna, prosegue la girandola dei portieri

Foto dell'autore

In attesa dei grandi botti di mercato, al momento sono i portieri a tenere vivo il calciomercato in Serie A con diverse squadre che stanno cercando di sistemare i propri pali.

Wladimiro Falcone
Wladimiro Falcone è finito nel mirino del Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il Bologna continua a seguire Wladimiro Falcone del Lecce, portiere di estrema affidabilità che è diventato nel tempo una bandiera della squadra giallorossa. Già alcune settimane fa avevamo parlato dell’interesse da parte del Bologna per Wladimiro Falcone, autore di un’altra ottima stagione con la maglia del Lecce, conquistando la salvezza con la formazione di Di Francesco.

In casa Bologna potrebbe salutare Federico Ravaglia per andare a giocare da titolare in un altro club con il giovane Massimo Pessina che dovrebbe essere ceduto in prestito in Serie B per trovare continuità. Verso la permanenza Skorupski, ma i continui infortuni dello scorso anno stanno portando la dirigenza a cercare un estremo difensore di affidabilità con Falcone che sembra essere uno dei profili più apprezzati dalla dirigenza rossoblu.

4695

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

2 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

3 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

4 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

5 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

6 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

7 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU