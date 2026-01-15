Atalanta
Infortunio Vlahovic, l'ultimo annuncio scuote la Juve: tutto stravolto

Altro clamoroso annuncio su Dusan Vlahovic e sull’infortunio: da non credere quello che sta succedendo a Torino. 

Lo scorso 4 dicembre si sottoponeva ad intervento chirurgico di riparazione dell’avulsione tendinea dell’adduttore sinistro e i tempi di recupero venivano stimati in circa 3 mesi, ma da quel giorno Dusan Vlahovic ha lavorato duramente e ora il suo rientro in campo potrebbe avvenire addirittura a febbraio. Spalletti è stato bravissimo a ovviare all’assenza del centravanti serbo. Merito anche di David, che ha trovato finalmente la via della rete e che ora è reduce dai 2 gol consecutivi messi a segno contro Sassuolo e Cremonese.

Vlahovic
Dusan Vlahovic (Ansa) – Calciomercato.it

Ma quanto è costato alla Juve l’infortunio occorso a fine anno a Vlahovic? A questa e ad altre domande ha provato a rispondere Giancarlo Marocchi nel corso di una lunga intervista concessa a ‘La Repubblica’.

Marocchi sull’infortunio di Vlahovic: pazzesco

Ecco quanto ammesso dall’ex calciatore della Juve: “Paradossalmente il ko di Dusan Vhahovic è stata una fortuna, visto che da quel momento è servito a liberare il campo da un sacco di domande. Cosa facciamo con lui? Resterà? Andrà via? Meglio puntare su di lui o dare fiducia agli altri? Ecco, proprio nel tentativo di rispondere a tutti questi quesiti si stava perdendo di vista il resto. Oggi la Juve gioca bene e, oltre ai risultati, sono arrivate una serie di prestazioni davvero molto convincenti”.

Un annuncio inaspettato, destinato sicuramente a far discutere. E voi come la pensate? Il grave infortunio occorso a Dusan Vlahovic ha davvero ‘liberato’ la Juve dal punto di vista mentale?

