Due buone notizie e l’allarme Yildiz per Spalletti e la Juventus

La Juve prepara la sfida di campionato sul campo del Cagliari: gli ultimi aggiornamenti dalla Continassa e le condizioni del numero dieci

Allenamento mattutino per la Juventus alla Continassa in vista della trasferta di sabato sera sul campo del Cagliari, valevole per la 21° giornata del campionato di Serie A.

Juventus, Spalletti in ansia per Yildiz
Luciano Spalletti, allenatore della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Arrivano due buone novelle per Luciano Spalletti: sia Francisco Conceicao che Federico Gatti sono tornati ad allenarsi con il resto della squadra. Ottime notizie sopratutto per il difensore, ai box da inizio dicembre dopo l’operazione al menisco mediale del ginocchio destro. Gatti si era fermato il 2 dicembre, dopo la distorsione rimediata nella gara di Coppa Italia contro l’Udinese.

Spalletti sorride anche per Conceicao, che aveva saltato le ultime due sfide contro Sassuolo e Cremonese per un fastidio muscolare alla coscia rimediato nel primo tempo del match con il Lecce.

Juventus, Yildiz fermato dalla febbre: niente allenamento

A far tremare però Spalletti sono le condizioni di Kenan Yildiz, oggi a riposo a causa di una sindrome influenzale.

Il fantasista turco – miglior marcatore stagionale della Juventus con 8 reti (condite da altrettanti assist) – non si è allenato con il resto dei compagni e le sue condizioni verranno rivalutate domani in vista della gara sul campo del Cagliari. Presumibilmente la squadra bianconera, come successo nelle ultime trasferte, partirà direttamente sabato mattina con un volo privato verso la Sardegna.

