Dalla Juve al Napoli, c’è il blitz improvviso: Spalletti deluso

Foto dell'autore

Reduce dalla delusione dopo il pari contro il Parma, il Napoli è pronto ad accelerare per un importante colpo di mercato.

Il Napoli stecca ancora. Gli azzurri pareggiano per la terza volta di fila nel recupero della 16esima giornata contro il Parma e ora i punti di distacco dall’Inter capolista sono addirittura sei. McTominay e compagni sbattono sul muro ducale e non riescono a portare a casa i 3 punti, nonostante il dominio visto nella prima e seconda frazione di gioco.

Inter-Napoli, Conte dopo l'espulsione
Conte (AnsaFoto) – Calciomercato.it

C’è grande delusione in casa azzurra anche perché continua ad essere una grande emergenza infortuni: Neres, al rientro dopo i problemi fisici accusati nei giorni scorsi, si è visto costretto a chiedere il cambio ieri sera e ora rischia di saltare la super sfida contro la Juventus, in programma domenica 25 gennaio.

Mercato Napoli, si avvicina Maldini: Juve beffata

Il Napoli, però, prepara la sua rivincita sul mercato. Gli azzurri, infatti, si starebbero avvicinando a grandi passi all’acquisto di Daniel Maldini, classe 2001 che continua a trovare pochissimo spazio con Palladino all’Atalanta.

Daniel Maldini
Daniel Maldini (Ansa Foto) – calciomercato.it

La Dea ha appena acquistato Raspadori e, dunque, non avrebbe problemi a cedere il figlio d’arte: Maldini piace tantissimo a Spalletti e alla Juve, ma l’accelerata improvvisa di De Laurentiis rischia di beffare la Vecchia Signora. Uno sgarbo difficile da digerire.

