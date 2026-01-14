Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Valigie pronte, sta per lasciare la Juve: affare in Serie A

Foto dell'autore

Si appresta a salutare i bianconeri due anni dopo il suo arrivo

È in uscita dalla Juve, dovrebbe salutare presto per legarsi a un’altra squadra. La sua esperienza in bianconero si interromperà dopo due anni: arrivò a gennaio del 2024 e a gennaio del 2026 farà le valigie per andare a giocare altrove.

Spalletti durante una partita della Juve
Valigie pronte, sta per lasciare la Juve: affare in Serie A (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Arrivederci Juventus. Pedro Felipe si appresta a chiudere, almeno per il momento, la sua avventura italiana alla Continassa. Ormai stabilmente nel giro della prima squadra, con la promozione dalla NextGen arrivata di fatto subito dopo l’infortunio di Bremer, fin qui il centrale brasiliano ha sempre fatto panchina non mettendo mai piede in campo.

Zero minuti tra campionato e coppe, mentre con la NextGen e cioè in Serie C ha disputato 13 presenze (un totale di 1.116′) mettendo a segno 2 gol. Difensore di ottima prospettiva, fisicamente ben strutturato (è alto 1,90) tanto da essere paragonato allo stesso Bremer, l’ex Palmeiras vanta diversi ammiratori in Serie A.

Secondo Daniele Trecca, anche il Verona sta seguendo la pista che porta a Pedro Felipe. Il club scaligero si aggiunge a Cremonese e Sassuolo, anch’essi in eccellenti rapporti con la Juve.

Da Pedro Felipe a Rouhi: via dalla Juve in prestito

Piccola parentesi: i neroverdi sono a caccia di un sostituto di Cande, la cui stagione è finita a causa dell’operazione al ginocchio destro: occhio a Rouhi proprio dei bianconeri.

Pedro Felipe coi suoi agenti
Juve, Pedro Felipe in uscita (Instagram) – Calciomercato.it

Anche per il classe 2004 di Itajuipe Comolli potrebbe acconsentire alla partenza con la semplice formula del prestito. Costato circa 700 mila euro bonus esclusi, Pedro Felipe è legato al club di Exor da un contratto che scade a giugno 2029.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie