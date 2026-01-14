Valigie pronte, sta per lasciare la Juve: affare in Serie A

Si appresta a salutare i bianconeri due anni dopo il suo arrivo

È in uscita dalla Juve, dovrebbe salutare presto per legarsi a un’altra squadra. La sua esperienza in bianconero si interromperà dopo due anni: arrivò a gennaio del 2024 e a gennaio del 2026 farà le valigie per andare a giocare altrove.

Arrivederci Juventus. Pedro Felipe si appresta a chiudere, almeno per il momento, la sua avventura italiana alla Continassa. Ormai stabilmente nel giro della prima squadra, con la promozione dalla NextGen arrivata di fatto subito dopo l’infortunio di Bremer, fin qui il centrale brasiliano ha sempre fatto panchina non mettendo mai piede in campo.

Zero minuti tra campionato e coppe, mentre con la NextGen e cioè in Serie C ha disputato 13 presenze (un totale di 1.116′) mettendo a segno 2 gol. Difensore di ottima prospettiva, fisicamente ben strutturato (è alto 1,90) tanto da essere paragonato allo stesso Bremer, l’ex Palmeiras vanta diversi ammiratori in Serie A.

Secondo Daniele Trecca, anche il Verona sta seguendo la pista che porta a Pedro Felipe. Il club scaligero si aggiunge a Cremonese e Sassuolo, anch’essi in eccellenti rapporti con la Juve.

Da Pedro Felipe a Rouhi: via dalla Juve in prestito

Piccola parentesi: i neroverdi sono a caccia di un sostituto di Cande, la cui stagione è finita a causa dell’operazione al ginocchio destro: occhio a Rouhi proprio dei bianconeri.

Anche per il classe 2004 di Itajuipe Comolli potrebbe acconsentire alla partenza con la semplice formula del prestito. Costato circa 700 mila euro bonus esclusi, Pedro Felipe è legato al club di Exor da un contratto che scade a giugno 2029.