Serie A, ora è ufficiale: rinviata una partita, data del recupero da decidere

Arriva un nuovo rinvio per una partita di Serie A con la Lega che ha reso noto che un match non ha ancora una data certa per essere disputato. Un calendario fitto di impegni per le squadre italiane che attendono di completare il programma attuale tra la giornata di oggi e quella di domani per via dei rinvii dovuti alla Supercoppa.

Rinvio di una partita in Serie A, recupero da decidere

Non c’è ancora una data per Milan-Como con le due squadre che dovranno attendere i risultati in Champions League dell’Inter per capire quando affrontarsi a San Siro.

Per quello che riguarda la partita tra gli uomini di Massimiliano Allegri e quelli di Cesc Fabregas, sarà decisiva quindi la posizione dell’Inter in Champions League per capire quale potrebbe essere la prima data utile. Nel caso in cui i nerazzurri dovessero arrivare tra la prima e la sedicesima posizione, il match verrà disputato tra il 17 e il 19 febbraio. Se l’Inter dovesse finire tra la posizione numero 17 e la 24, la partita tra Milan e Como verrà giocata tra il 24 e il 26 febbraio.

Un altro rinvio quindi per quello che riguarda la sfida tra Milan e Como che si affronteranno nella giornata di domani, giovedì 15 gennaio per recuperare la sfida rimandata per via degli impegni in Supercoppa italiana dei rossoneri. Una partita fondamentale per il cammino di entrambe le squadre, a caccia di punti per restare attaccati ai propri obiettivi.