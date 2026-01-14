Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Serie A, ora è ufficiale: rinviata una partita, data del recupero da decidere

Foto dell'autore

La Lega Serie A ha comunicato le date delle partite del campionato italiano delle prossime settimane, confermando di fatto il rinvio di un match con la data del recupero ancora da decidere.

Il campionato di Serie A è entrato nel vivo e nelle scorse ore la Lega ha comunicato gli orari di anticipi e posticipi delle prossime giornate, andando a ufficializzare il rinvio di un match.

Palla Serie A
Rinviato un match di Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

Arriva un nuovo rinvio per una partita di Serie A con la Lega che ha reso noto che un match non ha ancora una data certa per essere disputato. Un calendario fitto di impegni per le squadre italiane che attendono di completare il programma attuale tra la giornata di oggi e quella di domani per via dei rinvii dovuti alla Supercoppa.

Rinvio di una partita in Serie A, recupero da decidere

Non c’è ancora una data per Milan-Como con le due squadre che dovranno attendere i risultati in Champions League dell’Inter per capire quando affrontarsi a San Siro.

Per quello che riguarda la partita tra gli uomini di Massimiliano Allegri e quelli di Cesc Fabregas, sarà decisiva quindi la posizione dell’Inter in Champions League per capire quale potrebbe essere la prima data utile. Nel caso in cui i nerazzurri dovessero arrivare tra la prima e la sedicesima posizione, il match verrà disputato tra il 17 e il 19 febbraio. Se l’Inter dovesse finire tra la posizione numero 17 e la 24, la partita tra Milan e Como verrà giocata tra il 24 e il 26 febbraio.

Un altro rinvio quindi per quello che riguarda la sfida tra Milan e Como che si affronteranno nella giornata di domani, giovedì 15 gennaio per recuperare la sfida rimandata per via degli impegni in Supercoppa italiana dei rossoneri. Una partita fondamentale per il cammino di entrambe le squadre, a caccia di punti per restare attaccati ai propri obiettivi.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie