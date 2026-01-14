Atalanta
Penalizzazione ufficiale nel campionato italiano: meno 8 punti

Foto dell'autore

Arriva la conferma ufficiale riguardo una penalizzazione nel campionato italiano con una squadra che avrà 8 punti in meno in classifica e rischia ora seriamente di non riuscire a finire la stagione.

Penalizzazione
Meno otto punti nel campionato italiano (Ansa Foto) – calciomercato.it

Rischia di complicarsi in maniera decisa la posizione di un club che, confermata la penalizzazione già comminata in passato, ora dovrà lottare per non dover abbandonare in anticipo il campionato.

Penalizzazione Trapani, arriva la conferma ufficiale

Arriva la conferma ufficiale per quello che riguarda la penalizzazione del Trapani che avrà 8 punti in meno in classifica, ma rischia ulteriori penalizzazioni nelle prossime settimane.

Gli otto punti di penalizzazione sono arrivati per i crediti d’imposta falsi con il Consiglio di Stato che ha rigettato l’istanza presentata dal Trapani. Dopo il Tar del Lazio è arrivato quindi il rifiuto anche da parte dell’ultimo grado di giudizio con la società siciliana che aveva affermato di essere stata truffata.

Il presidente Valerio Antonini non vuole arrendersi però e ha preannunciato che il Trapani proverà ad agire anche con la giustizia europea per cercare di sistemare la situazione. I guai in casa Trapani potrebbero però non essere ancora terminati con la società che è attesa il prossimo 22 gennaio dal Tribunale federale nazionale per non aver rispettato le scadenze di dicembre col rischio che i punti di penalizzazione possano arrivare ad essere 15.

Una situazione non semplice per la società siciliana che rischia concretamente di non riuscire a terminare il campionato con il 16 febbraio che sarà una data fondamentale per il futuro del club. Nel caso in cui non dovessero essere rispettate le ultime scadenze, il Trapani rischia fortemente di essere escluso dal campionato di Serie C, girone C.

