Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Lazio, addio definitivo: giocherà in Premier League | CM

Foto dell'autore

Pessime notizie per la Lazio in ottica calciomercato: è ormai fatta per il trasferimento del calciatore in Inghilterra. 

Niente da fare. Non sarà Alex Toth il colpaccio della Lazio a centrocampo: il classe 2005 del Ferencvaros e della nazionale ungherese è infatti a un passo dal trasferimento in Premier League. La conferma è arrivata poco fa in esclusiva alla redazione di ‘Calciomercato.it’, secondo cui l’ultimo rilancio del direttore sportivo del Bournemouth, Tiago Pinto, avrebbe superato definitivamente la concorrenza del club biancoceleste e convinto il ragazzo.

Toth esulta col Ferencvaros
Toth (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Una pessima notizia per Maurizio Sarri, che continua a chiedere alla società un nuovo innesto in mezzo al campo dopo Kenneth Taylor. Da qui al 2 febbraio, giorno di chiusura della sessione invernale di calciomercato, mancano ancora diverse settimane e qualcosa si farà, ma il tanto atteso rinforzo a centrocampo non sarà Toth che in extremis ha preferito il Bournemouth e la Premier League alla Lazio.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie