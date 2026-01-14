Lazio, addio definitivo: giocherà in Premier League | CM

Pessime notizie per la Lazio in ottica calciomercato: è ormai fatta per il trasferimento del calciatore in Inghilterra.

Niente da fare. Non sarà Alex Toth il colpaccio della Lazio a centrocampo: il classe 2005 del Ferencvaros e della nazionale ungherese è infatti a un passo dal trasferimento in Premier League. La conferma è arrivata poco fa in esclusiva alla redazione di ‘Calciomercato.it’, secondo cui l’ultimo rilancio del direttore sportivo del Bournemouth, Tiago Pinto, avrebbe superato definitivamente la concorrenza del club biancoceleste e convinto il ragazzo.

Una pessima notizia per Maurizio Sarri, che continua a chiedere alla società un nuovo innesto in mezzo al campo dopo Kenneth Taylor. Da qui al 2 febbraio, giorno di chiusura della sessione invernale di calciomercato, mancano ancora diverse settimane e qualcosa si farà, ma il tanto atteso rinforzo a centrocampo non sarà Toth che in extremis ha preferito il Bournemouth e la Premier League alla Lazio.