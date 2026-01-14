La Juve prova ad anticipare il colpaccio: l’arrivo è “in chiusura”. Ore caldissime

I bianconeri potrebbero mettere a segno subito l’acquisto di un giocatore che può essere fondamentale per Spalletti

La Juve ci prova. Vuole regalare ora a Spalletti un colpo per la fascia destra che, in caso contrario, arriverebbe in ogni caso in estate. Il nome è quello di Oscar Mingueza, esterno destro del Celta Vigo che è in scadenza di contratto ma resta un calciatore fondamentale per la squadra galiziana. È la vera e propria stella del club, che non a caso ha parecchie perplessità nel lasciarlo andare già in questa finestra di mercato.

La Juve si è avvicinata sensibilmente al calciatore, ha praticamente raggiunto l’intesa sull’ingaggio (manca pochissimo) e ora la mossa è quella di anticipare il suo arrivo – o almeno provarci vincendo le resistenze del Celta – invece di attenderlo in estate a parametro zero. Da quella parte Spalletti ha delle lacune evidenti e soprattutto se dovesse andare avanti in Champions e in Coppa Italia completare la rosa già ora sarebbe fondamentale. Mingueza tra l’altro resta anche un prospetto importante oltre che un calciatore pronto già subito.

Addirittura secondo il giornalista Luca Momblano, la Juventus è addirittura “in chiusura” per il colpo spagnolo dal Celta Vigo. Insomma, sintomo che qualcosa si sta davvero muovendo già per questi giorni. Sarebbe sicuramente un tassello importante per il tecnico, che potrebbe utilizzare così anche gli altri giocatori come McKennie e Kalulu in ruoli più congeniali. La squadra è in netta ripresa, il mercato ora può essere un’occasione imperdibile per dare un ulteriore sprint.