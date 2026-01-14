Koopmeiners via dalla Juve? La posizione di club, Spalletti e giocatore | CM

L’olandese è legato ai bianconeri da un contratto in scadenza a giugno 2029

Nelle ultime ore sono tornati alla ribalta i rumors che danno come possibile partente Teun Koopmeiners. Partente direzione Galatasaray, che sta provando a fare shopping in Serie A tra Fofana del Milan e la coppia Ederson–Lookman dell’Atalanta. Come noto c’è un interesse pure per Frattesi, per ora però non concretizzatosi.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, tuttavia, al momento sul tavolo della società bianconera non è arrivata alcuna offerta ufficiale dalla Turchia. Dall’entourage dell’olandese, inoltre, filtra che da parte del calciatore non c’è la volontà di lasciare Torino.

Koopmeiners è felice alla Juve, dove è arrivato nell’estate 2024 per 51,3 milioni di euro pagabili in tre rate annuali, più 6 milioni di eventuali bonus. La prima stagione è stata a dir poco deludente, con la seconda cominciata sulla stessa falsa riga.

L’arrivo di Spalletti ha cambiato le cose: è stato una manna dal cielo per il classe ’98 oltre che per la stessa Juve: dalla Cremonese alla… Cremonese, i punti conquistati sono stati fin qui 24 in 11 partite. Un cammino da Scudetto o giù di lì.

Il tecnico di Certaldo ha puntato subito su Koopmeiners, impiegandolo come braccetto di sinistra nella difesa a tre. Poi nel suo ruolo naturale, o quasi, con il ritorno di Kelly e il passaggio alla difesa a quattro.

Koopmeiners felice a Torino e incedibile per Spalletti. Meno per la Juve

Possiamo dirlo, Koopmeiners è uno dei punti fermi di Spalletti: un jolly che per fisicità, intelligenza tattica e qualità, gli è sempre utile e a cui riesce a trovare sempre un posto. Infatti non vuole perderlo, perlomeno in questa sessione di mercato. La cessione dell’olandese creeerebbe un vuoto significativo, soprattutto in difesa, difficile da colmare in così poco tempo.

Ma qual è la posizione della Juve? Come appreso da CM.IT, il club lascia una porticina aperta al ‘sacrificio’ di Koopmeiners in questa sessione di riparazione.

Ma per un’apertura totale servirebbe una proposta davvero importante, intorno ai 45 milioni di euro considerato che adesso l’ex Atalanta, sempre molto apprezzato in Premier (proprio dall’Inghilterra può arrivare qualche offerta), pesa a bilancio per circa 39 milioni.