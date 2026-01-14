Juve, sussulto Ottolini: il primo rinforzo arriva dal Manchester United

Juve al lavoro per mettere a segno qualche colpo in questa finestra di gennaio: ecco chi potrebbe essere il primo rinforzo.

Sono ore caldissime in casa Juventus per quel che concerne il calciomercato invernale. Oltre a Senesi su cui c’è da registrare anche l’inserimento dell’Inter, la dirigenza di corso Galileo Ferraris valuta diversi profili per rinforzare la fascia destra di Luciano Spalletti.

Joao Mario ha deluso le aspettative e, salvo clamorosi ripensamenti, verrà ceduto: per la sostituzione del portoghese, piacciono soprattutto Oscar Mingueza e Noussair Mazraoui, con quest’ultimo in vantaggio sul 26enne del Celta Vigo.

Mazraoui-Juve, si accende l’affare con il Manchester United

Capitolo Mingueza: secondo quanto riportato dall’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport, il nuovo direttore sportivo Ottolini sarebbe appena rientrato da un blitz in Spagna per seguire da vicino il calciatore in scadenza con il Celta Vigo. Il club spagnolo non avrebbe alcuna intenzione di cederlo a gennaio, anche perché il 50% dell’indennizzo spetterebbe al Barcellona. Senza dimenticare che Mingueza piace anche all’Aston Villa e, quindi, la strada appare in salita.

In virtù di questo, ad oggi è Noussair Mazraoui l’esterno destro più vicino alla Vecchia Signora: i rapporti con il Manchester United sono ottimi e il 28enne della Nazionale marocchina piace parecchio per duttilità ed esperienza internazionale. L’affare tra i bianconeri e i Red Devils potrebbe accendersi da qui ai prossimi giorni.