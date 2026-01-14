Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Inter, scout per Leysen: ci sono almeno altri tre club italiani | ESCLUSIVO

Foto dell'autore

Il portiere belga si sta mettendo in mostra con il Leuven. Concorrenza dalla Premier League e non solo

Con Sommer in scadenza di contratto e Josep Martinez che non convince del tutto come suo successore, l’Inter potrebbe trovarsi a dover cambiare entrambi i portieri la prossima stagione. Se per il ruolo di titolare si fanno soprattutto i nomi di Vicario, Carnesecchi e Atubolu, per quello di vice le candidature sono tante. L’ultima in ordine di tempo risponde al nome di Tobe Leysen, estremo difensore belga classe 2002.

Calciomercato Inter, seguito Leysen del Leuven
Tobe Leysen (screenshot YouTube) – Calciomercato.it

In questa stagione si sta mettendo in mostra in patria con il Leuven, formazione in lotta per non retrocedere. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, gli osservatori nerazzurri ne stanno monitorando i progressi per poi valutare se presentare un’offerta in estate. Anche perché in questa sessione di gennaio difficilmente si muoverà.

Da quanto appreso dalla nostra redazione, anche altri club di Serie A hanno fatto un sondaggio esplorativo: tra questi ci sono Genoa, Parma e Torino. Ma ci sarà da fare i conti con la concorrenza delle società della Premier League inglese e le big del campionato belga come l’Anderlecht ed il Club Brugge. Vedremo chi riuscirà a spuntarla.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie