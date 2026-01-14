Inter, scout per Leysen: ci sono almeno altri tre club italiani | ESCLUSIVO

Il portiere belga si sta mettendo in mostra con il Leuven. Concorrenza dalla Premier League e non solo

Con Sommer in scadenza di contratto e Josep Martinez che non convince del tutto come suo successore, l’Inter potrebbe trovarsi a dover cambiare entrambi i portieri la prossima stagione. Se per il ruolo di titolare si fanno soprattutto i nomi di Vicario, Carnesecchi e Atubolu, per quello di vice le candidature sono tante. L’ultima in ordine di tempo risponde al nome di Tobe Leysen, estremo difensore belga classe 2002.

In questa stagione si sta mettendo in mostra in patria con il Leuven, formazione in lotta per non retrocedere. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, gli osservatori nerazzurri ne stanno monitorando i progressi per poi valutare se presentare un’offerta in estate. Anche perché in questa sessione di gennaio difficilmente si muoverà.

Da quanto appreso dalla nostra redazione, anche altri club di Serie A hanno fatto un sondaggio esplorativo: tra questi ci sono Genoa, Parma e Torino. Ma ci sarà da fare i conti con la concorrenza delle società della Premier League inglese e le big del campionato belga come l’Anderlecht ed il Club Brugge. Vedremo chi riuscirà a spuntarla.