Dimissioni Sarri e caos Lazio, l’annuncio in diretta: la cessione che fa saltare il banco

Il mercato biancoceleste vive una fase molto delicata dopo i primi acquisti: un addio scatenerebbe il caos a Formello

La Lazio sta vivendo un momento di stallo sul mercato. Dopo gli arrivi di Ratkov e Taylor, i biancocelesti sembravano sempre più vicini ad almeno un altro colpo a centrocampo che poteva essere Toth del Ferencvaros. In attesa sempre di eventuali uscite come Tavares e Cancellieri che avrebbero aperto ad altri innesti (Pedraza già bloccato per giugno) e il sogno Rayan. Il mancato accordo con i rispettivi club e l’inserimento del Bournemouth di Tiago Pinto ha ostacolato un po’ le cose.

Non solo, perché nel frattempo il Qatar è piombato su Alessio Romagnoli che è un pupillo di Sarri. Il rinnovo del numero 13 è quanto di più complicato ci sia a Formello in ottica contratti per i biancocelesti e la cessione è tra i possibili scenari. Ma a gennaio farebbe perdere la pazienza a Sarri, come ha spiegato il giornalista de ‘Il Messaggero’ Alberto Abbate su ‘Radio Laziale’: “L’unico giocatore su cui non transige è Romagnoli. Se l’obiettivo è farlo dimettere e farlo rinunciare allo stipendio, allora gli cedono Romagnoli e questo succede“.

Ancora Abbate: “Alla Lazio i qatarioti offrivano pochissimo per il cartellino di Romagnoli, questa può essere una buona notizia per Sarri. Il suo è rinnovo più spinoso ed economicamente più complicato per la Lazio. Romagnoli vuole 3,5 milioni e gli arretrati delle promesse non mantenute. Un ‘pacco’ di soldi. Non so se la società arriverà a darglieli. A Sarri interessa solo di finire la stagione con Romagnoli in campo, poi in estate può anche partire. La Lazio vede Romagnoli come un giocatore forte soprattutto con Sarri in panchina e che ha compiuto 31 anni. Bravo di testa e negli anticipi. Quindi sta facendo delle riflessioni”.