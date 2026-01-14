Colpo Luis Alberto, si chiude immediatamente: è lui il rinforzo a centrocampo

Luis Alberto cambia maglia e passa all’Al-Wakrah salutando l’Al-Duhail. Cambio di squadra ma non di campionato per il centrocampista spagnolo che resta in Qatar.

Nelle scorse settimane si era parlato anche di un suo possibile ritorno in Italia quando il centrocampista classe 1992 era andato a vedere dal vivo la Lazio, squadra alla quale era rimasto molto legato. Lo stesso calciatore affermò che sarebbe stato felice di lavorare ancora con Maurizio Sarri, ma meno di tornare nella società affermando di aver litigato con Lotito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da نادي الوكرة الرياضي 🇶🇦 (@alwakrah_sc)

Nuova avventura per l’ex giocatore della Lazio che rimanda ancora una volta il possibile ritorno nei campionati maggiormente competitivi, proseguendo la sua carriera in Qatar con diversi tifosi biancocelesti che gli hanno augurato le migliori fortune nel suo nuovo club, essendo rimasti molto legati al centrocampista.