Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Clamoroso ritorno di Mourinho: “È l’idea del Presidente”

Foto dell'autore

“Sta creando scompiglio al Benfica per farsi licenziare”

Il grande e clamoroso ritorno di Mourinho. Un ritorno al passato, ma non certo all’Inter e nemmeno al Chelsea. Ovviamente neanche al Porto, tanto per citare i tre club in cui ha vinto di più. Peraltro ora siede sulla panchina della storica rivale dei ‘Dragoes’, il Benfica, con risultati finora non entusiasmanti.

Mourinho sulla panchina del Benfica
Clamoroso ritorno di Mourinho: “È l’idea del Presidente” (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Mourinho di nuovo al Manchester United? No, Mourinho al Real Madrid. Le ‘Merengues’ hanno appena licenziato Xabi Alonso, il quale ha pagato i pessimi rapporti con alcuni ‘senatori’ dello spogliatoio. Su tutti Vinicius.

L’esonero è arrivato all’indomani della sconfitta col Barcellona in finale di Supercoppa di Spagna, ma era già nell’aria da tempo. Al suo posto Arbeloa, ex giocatore del Madrid e allenatore della seconda squadra. Una scelta per l’immediato, un tappabuchi.

Per Alfredo Relano, storico commentatore di ‘El Partidazo de COPE’ e profondo conoscitore di quel che accade in casa Real, Florentino Perez sta pensando di riprendere proprio Mourinho.

“L’obiettivo finale di Florentino Perez è riportare Mourinho”, ha dichiarato senza mezzi termini Relano, secondo il quale il portoghese “sta creando scompiglio al Benfica per farsi licenziare”.

Per Relano, “Mourinho è stato l’unico allenatore di cui Florentino Pérez è stato contento”, di conseguenza “non sarei affatto sorpreso se finisse per riportarlo al Real”. Mou ha allenato il Madrid per tre stagioni, dal 2010 (dopo il Triplete con l’Inter) al 2013, vincendo 3 titoli tra cui una Liga. Il suo grande avversario, ai tempi, era il super Barcellona di Leo Messi e Pep Guardiola.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie