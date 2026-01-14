Clamoroso ritorno di Mourinho: “È l’idea del Presidente”

“Sta creando scompiglio al Benfica per farsi licenziare”

Il grande e clamoroso ritorno di Mourinho. Un ritorno al passato, ma non certo all’Inter e nemmeno al Chelsea. Ovviamente neanche al Porto, tanto per citare i tre club in cui ha vinto di più. Peraltro ora siede sulla panchina della storica rivale dei ‘Dragoes’, il Benfica, con risultati finora non entusiasmanti.

Mourinho di nuovo al Manchester United? No, Mourinho al Real Madrid. Le ‘Merengues’ hanno appena licenziato Xabi Alonso, il quale ha pagato i pessimi rapporti con alcuni ‘senatori’ dello spogliatoio. Su tutti Vinicius.

L’esonero è arrivato all’indomani della sconfitta col Barcellona in finale di Supercoppa di Spagna, ma era già nell’aria da tempo. Al suo posto Arbeloa, ex giocatore del Madrid e allenatore della seconda squadra. Una scelta per l’immediato, un tappabuchi.

Per Alfredo Relano, storico commentatore di ‘El Partidazo de COPE’ e profondo conoscitore di quel che accade in casa Real, Florentino Perez sta pensando di riprendere proprio Mourinho.

“L’obiettivo finale di Florentino Perez è riportare Mourinho”, ha dichiarato senza mezzi termini Relano, secondo il quale il portoghese “sta creando scompiglio al Benfica per farsi licenziare”.

Per Relano, “Mourinho è stato l’unico allenatore di cui Florentino Pérez è stato contento”, di conseguenza “non sarei affatto sorpreso se finisse per riportarlo al Real”. Mou ha allenato il Madrid per tre stagioni, dal 2010 (dopo il Triplete con l’Inter) al 2013, vincendo 3 titoli tra cui una Liga. Il suo grande avversario, ai tempi, era il super Barcellona di Leo Messi e Pep Guardiola.