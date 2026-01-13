Atalanta
Sinner, brutta sorpresa a Melbourne: c’è l’eliminazione

Risveglio amaro per Jannik Sinner a Melbourne: l’eliminazione a sorpresa rovina i piani del numero 2 del ranking Atp.

In attesa dell’inizio degli Australian Open, in programma il prossimo 18 gennaio, c’è subito una brutta sorpresa per Jannik Sinner. C’è da registrare infatti la prematura eliminazione di Simone Vagnozzi al ‘Million Dollar 1 Point Slam‘, torneo di scena a Melbourne tra dilettanti e professionisti che si gioca al meglio di un solo punto e che mette in palio 1 milione di dollari australiani.

Vagnozzi
Vagnozzi (Ansa) – Calciomercato.it

Il coach di Sinner si è arreso a Calum Puttergill nel secondo turno: salta, dunque, la possibilità di sfidare proprio il suo allievo nell’appassionante torneo esibizione.

Sinner in Australia: il programma dei prossimi giorni

Il campionissimo di San Candido, invece, esordirà mercoledì 14 gennaio al Million Dollar 1 Point Slam, anche se i riflettori sono tutti puntati sugli Australian Open, primo torneo del 2026 del Grande Slam in programma sui campi in cemento di Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio.

Sinner punta a uno storico tris dopo le affermazioni del 2024 e 2025, ma sulla sua strada ci saranno il solito amico-rivale Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, che proprio in Australia detiene il maggior numero di trionfi (10) nella storia del tennis. L’attesa è ormai spasmodica e Sinner è pronto.

