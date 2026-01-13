Serie A, stangata Giudice sportivo: 18 giornate di squalifica

Tre turni di stop per un calciatore, reo di aver colpito con un calcio all’altezza della coscia un calciatore avversario che si trovava a terra

Sono arrivate le decisioni del Giudice sportivo in merito alla ventesima giornata di Serie A disputatasi tra sabato scorso e lunedì. C’era attesa per la squalifica di Antonio Conte, fattosi espellere nel big match tra Inter e Napoli dopo l’assegnazione del rigore ai nerazzurri.

Al tecnico azzurro è stata rifilata una sospensione di due turni più 15mila euro di multa, “per avere, al 26° del secondo tempo, rivolto un’espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara“.

“Successivamente – aggiunge il Giudice sportivo nel suo dispositivo . dopo la notifica del provvedimento di espulsione, calciava platealmente via un pallone, si avvicinava con fare intimidatorio a stretto contatto del Quarto Ufficiale protestando platealmente e ripetendo nuovamente frasi ingiuriose e offensive, solo grazie all’intervento dei propri dirigenti abbandonava il recinto di giuoco; infrazione segnalata dal Quarto Ufficiale”,

La squalifica è di due turni perché Conte “nel tunnel che adduce agli spogliatoi”, ha “reiterato tale atteggiamento pronunciando frasi insultanti riguardanti gli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale”.

Tra giocatori, allenatori e componenti dello staff, il Giudice sportivo ha inflitto la bellezza di 18 giornate di squalifica.

Mano pesante su Gaspar del Lecce, per lui ben 3 turni di stop “per avere, al 47° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con un calcio all’altezza della coscia un calciatore avversario che si trovava a terra; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, si avvicinava ad un Assistente rivolgendogli un ironico applauso“.

Due turni per Cambiaghi del Bologna, uno per Banda (Lecce), Caracciolo (Pisa), Juan Jesus (Napoli), Pezzella (Cremonese), Ramadani (Lecce) e Zaniolo (Udinese).

Detto delle 2 giornate a Conte, il Giudice sportivo ha squalificato per una giornata altri due allenatori: Nicola della Cremonese e Vanoli della Fiorentina. Una partita fuori pure Caridi e Dainelli (assistenti tecnici Pisa), e Malecki (assistente tecnico Udinese).