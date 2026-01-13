Robinio Vaz è arrivato a Roma, le prime immagini del nuovo attaccante di Gasperini | CM

Saltato l’acquisto di Giacomo Raspadori, la Roma ha deciso di acquistare Robinio Vaz, giovane attaccante che lascia il Marsiglia per arrivare nella capitale.
Giunto a Ciampino, il classe 2007 è stato accolto da circa venti tifosi all’aeroporto ed è pronto a iniziare la sua avventura con la squadra giallorossa che, nella serata di oggi, affronterà il Torino negli ottavi di Coppa Italia.
Un rinforzo per la Roma che potrebbe non restare l’unico per la squadra di Gasperini. Oltre al giovane francese, si continuano a seguire i profili di Zirkzee e Dragusin che farebbero molto felice l’allenatore giallorosso, a caccia di nuove soluzioni, soprattutto per il reparto avanzato. Molto vicino, appare, Malen, con l’eventuale arrivo della punta dell’Aston Villa che andrebbe di fatto a chiudere le porte al possibile acquisto di Zirkzee.