Robinio Vaz è arrivato a Roma, le prime immagini del nuovo attaccante di Gasperini | CM

Foto dell'autore

Saltato l’acquisto di Giacomo Raspadori, la Roma ha deciso di acquistare Robinio Vaz, giovane attaccante che lascia il Marsiglia per arrivare nella capitale.

Giunto a Ciampino, il classe 2007 è stato accolto da circa venti tifosi all’aeroporto ed è pronto a iniziare la sua avventura con la squadra giallorossa che, nella serata di oggi, affronterà il Torino negli ottavi di Coppa Italia.

Robinio Vaz
Roma, arriva Robinio Vaz (Ansa Foto) – calciomercato.it

Un rinforzo per la Roma che potrebbe non restare l’unico per la squadra di Gasperini. Oltre al giovane francese, si continuano a seguire i profili di Zirkzee e Dragusin che farebbero molto felice l’allenatore giallorosso, a caccia di nuove soluzioni, soprattutto per il reparto avanzato. Molto vicino, appare, Malen, con l’eventuale arrivo della punta dell’Aston Villa che andrebbe di fatto a chiudere le porte al possibile acquisto di Zirkzee.

