Ritorno in Serie A per Ndoye, una big pronta a prenderlo in prestito

Dan Ndoye potrebbe presto tornare in Serie A dopo appena pochi mesi passati con la maglia del Nottingham Forest.

La prima parte di stagione del centrocampista esterno svizzero è stata deludente, sia dal punto di vista personale che di squadra con il calciatore che potrebbe ritrovarsi presto a vestire la maglia di un altro club italiano.

Assoluto protagonista con la maglia del Bologna durante la scorsa stagione, autore anche del gol vittoria nella finale di Coppa Italia contro il Milan, Dan Ndoye è passato al Nottingham Forest per una somma intorno ai 42 milioni di euro. Un’operazione che ha permesso al Bologna di fare cassa e al calciatore di raggiungere la Premier League dove è riuscito a mettere a segno solamente una rete nella prima parte di campionato. A preoccupare, tra l’altro, è la posizione di classifica della squadra, quartultima nonostante la vittoria sul West Ham, in una partita nella quale lo svizzero non ha giocato per via di un infortunio.

Ndoye può tornare in Serie A, il colpo si può chiudere in estate

Il Napoli ha messo nel mirino Dan Ndoye in vista della prossima stagione con gli azzurri che lo avevano seguito con interesse già durante la scorsa estate.

I risultati deludenti del club inglese e le sole due reti messe a segno dall’esterno offensivo (una in campionato e una in Europa League) potrebbero portare al divorzio tra il giocatore e il Nottingham Forest. Nel caso in cui la squadra inglese non dovesse riuscire a qualificarsi per le competizioni europee, il ritorno di Ndoye in Serie A avrebbe ottime possibilità di realizzarsi.

L’ex esterno del Bologna potrebbe rappresentare un rinforzo di livello per l’attacco del Napoli, a caccia di calciatori in grado di agire in velocità sugli esterni, andando a rinforzare il centravanti. Un’operazione che potrebbe concludersi sulla base di un prestito con diritto di riscatto con la società inglese che avrebbe così l’opportunità di non veder diminuire il valore del cartellino del classe 2000.