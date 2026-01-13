Rashford, il Barcellona pronto al riscatto (con lo sconto) | CM.IT

L’attaccante inglese è riuscito a rilanciarsi con la maglia blaugrana. Il piano del club di Laporta

Calciomercato.it ha raccolto conferme circa l’intenzione del Barcellona di riscattare Marcus Rashford. Ma la volontà del club catalano è tutt’altro che sorprendente, visto il rendimento fin qui dell’inglese preso l’estate scorsa dal Manchester United in prestito con opzione d’acquisto.

Rashford ha messo a segno 7 gol e fornito ben 11 assist. Il classe ’98 è molto stimato da Flick e nelle ultime due sessioni di calciomercato – soprattutto in quella del gennaio di un anno fa – è stato in orbita Serie A: Milan su tutti. Mai vicino, però, considerato l’elevato ingaggio: circa 11 milioni di euro netti a stagione.

Rashford a titolo definitivo per meno di 30 milioni

Il Barcellona vuole esercitare l’opzione d’acquisto, ma come appreso ulteriormente da Calciomercato.it, proverà a strappare uno sconto rispetto ai 30 milioni pattuiti l’estate passata coi ‘Red Devils’. Che potrebbe essersi pentito di averlo lasciato andare, anche se il rapporto con Amorim – fresco di esonero – appariva in quel momento del tutto irrecuperabile.