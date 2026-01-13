Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Rashford, il Barcellona pronto al riscatto (con lo sconto) | CM.IT

Foto dell'autore

L’attaccante inglese è riuscito a rilanciarsi con la maglia blaugrana. Il piano del club di Laporta

Calciomercato.it ha raccolto conferme circa l’intenzione del Barcellona di riscattare Marcus Rashford. Ma la volontà del club catalano è tutt’altro che sorprendente, visto il rendimento fin qui dell’inglese preso l’estate scorsa dal Manchester United in prestito con opzione d’acquisto.

Rashford durante una partita del Barcellona
Rashford, il Barcellona pronto al riscatto con lo sconto (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Rashford ha messo a segno 7 gol e fornito ben 11 assist. Il classe ’98 è molto stimato da Flick e nelle ultime due sessioni di calciomercato – soprattutto in quella del gennaio di un anno fa – è stato in orbita Serie A: Milan su tutti. Mai vicino, però, considerato l’elevato ingaggio: circa 11 milioni di euro netti a stagione.

Rashford a titolo definitivo per meno di 30 milioni

Il Barcellona vuole esercitare l’opzione d’acquisto, ma come appreso ulteriormente da Calciomercato.it, proverà a strappare uno sconto rispetto ai 30 milioni pattuiti l’estate passata coi ‘Red Devils’. Che potrebbe essersi pentito di averlo lasciato andare, anche se il rapporto con Amorim – fresco di esonero – appariva in quel momento del tutto irrecuperabile.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie