Pazza idea Juve: ritorno a sorpresa e rinforzo per Spalletti

I bianconeri potrebbero decidere di richiamare dal prestito uno dei loro giocatori più discussi che però può tornare oro in mano a Lucio

La Juventus sta riprendendo nettamente quota con l’arrivo di Luciano Spalletti in panchina. Dopo l’esonero di Tudor, i bianconeri hanno giocato 16 partite in tutte le competizioni e di queste il tecnico di Certaldo ne ha persa solamente una, quella contro il Napoli. Dalla sconfitta del 7 dicembre al Maradona in Serie A sono arrivate 5 vittorie e 1 pareggio con appena 2 gol subiti e 14 fatti, con la chiosa ovviamente del 5-0 roboante alla Cremonese.

C’è da capire ora se sul mercato alla Continassa vorranno fare qualcosa di più. Ad esempio la casella del vice-Yildiz può essere quella da prendere in considerazione, con Federico Chiesa che piacerebbe riabbracciare ma non è affatto facile. Per strapparlo al Liverpool bisogna pagare, più o meno 15 milioni. Comunque non pochi a gennaio per quello che non partirebbe come un titolare. C’è poi la questione esterno destro e quella centrocampista. In mediana infatti Spalletti vorrebbe più qualità, con Koopmeiners che però non ha trovato la sua dimensione. Per questo si parla di nomi in quel reparto.

Douglas Luiz, rientro a gennaio dopo l’ennesimo flop. Con Spalletti può rinascere

Eppure, la soluzione per certi versi più affascinante a Torino ce l’hanno già in casa, anche se adesso è a qualche migliaio di chilometri. Al Nottingham Forest c’è Douglas Luiz che non sta facendo per niente bene. Ha giocato appena 13 partite complessive, è stato fermato da qualche guaio muscolare ma in generale non vede molto il campo. La titolarità poi è un miraggio. Il Nottingham ha l’obbligo di riscatto in caso di 15 presenze da almeno 45 minuti, ma il brasiliano ora è fermo a 10. E per il club c’è il rischio di retrocessione. Insomma, farlo accomodare in panchina per tutto il resto dell’anno sembra uno scenario abbastanza praticabile per il Forest.

Ma questo di certo non piacerebbe né al giocatore né alla Juventus, che vedrebbe tornare Luiz tra qualche mese sfiduciato e soprattutto svalutato, senza portare neanche un euro. Da qui la pazza idea: e se invece fosse lui il rinforzo di Spalletti a gennaio? I due club potrebbero decidere di interrompere il prestito (tra Modesto e Lina Souloukou c’è un grande rapporto), regalando a Lucio un centrocampista tecnico da rivitalizzare come sta facendo per tutta la Juve. Le caratteristiche tecniche dell’ex Aston Villa sono gradite al mister, potrebbe giocare da mediano ma anche un po’ più avanzato. In mano a lui e in questo nuovo contesto può tornare ad alti livelli. Con la possibilità magari di rialzare un po’ il suo valore e magari avere più possibilità di cederlo ‘bene’ in estate.