PAGELLE E TABELLINO ROMA-TORINO 2-3: Ziolkowski e la difesa floppano. Arena ‘living the dream’

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per gli ottavi della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

Roma

Svilar 5,5

Ghilardi 5,5

Ziolkowski 4,5. Dal 46′ Hermoso 6,5

Celik 6

Rensch 5. Dal 46′ Ndicka 5,5

Cristante 5,5

Pisilli 5. Dal 57′ Koné 6

Wesley 6

Soulé 5. Dal 57′ Dybala 6

El Shaarawy 5,5

Bailey 5,5. Dall’80’ Arena 7,5

Allenatore: Gasperini 6

Una brutta partita con una brutta formazione. Gasperini con la solita emergenza ha dovuto per forza cambiare tante cose, ruotare un po’, ma questo non ha pagato. La difesa nel primo tempo è stata un disastro, mai protetta da un centrocampo lento e fuori tempo. Anche in avanti ovviamente poca roba. Nella ripresa cambia qualcosa, di occasioni i giallorossi ne creano diverse, ma trovano poco la porta. Il gol di Arena è tanta roba, qualcosa che sognava da bambino e che è tanto bello da vedere. Sfiora addirittura una doppietta leggendaria, poi ci riprova. La personalità non gli manca. È più o meno l’unico barlume insieme alla giocatona di Hermoso. Poi pochissimo altro. Ziolkowski il peggiore.

Torino

Paleari 6,5

Coco 6,5

Ismajli 6. Dal 70′ Maripan 6

Tameze 6

Lazaro 5,5

Ilkhan 7

Gineitis 6,5. Dal 70′ Casadei 6

Vlasic 6

Aboukhlal 6. Dall’86’ Dembele sv

Simeone 5,5. Dal 70′ Njie 6

Adams 8. Dall’88’ Ngonge sv

Allenatore: Baroni 7,5

Arbitro: Bonacina 5,5

Che Adams è senza dubbio il vero mattatore. Segna due gol molto diversi, il primo da fuori con un gran bel tiro angolatissimo, il secondo coordinandosi in area in maniera estremamente reattiva. In generale stasera spicca la squadra, perché in uscita dalla difesa i granata riuscivano sempre ad avere lo sbocco, trovare l’appoggio e la triangolazione veloce per andare in profondità. Bene. Anche se qualche errorino c’è stato e bisogna considerare una Roma che potremmo definire sperimentale.

Il tabellino di Roma-Torino 2-3

Marcatori: 35′ e 52′ Adams (T), 46′ (R) Hermoso, 80′ Arena (R), 90′ Ilkhan (T)

Ammoniti: Aboukhlal (T), Rensch (R), Lazaro (T), Ghilardi (R)

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski (46′ Hermoso), Celik; Rensch (46′ Ndicka), Cristante, Pisilli (57′ Koné), Wesley; Soulé (57′ Dybala), El Shaarawy; Bailey (80′ Arena).

A disposizione: Vasquez, Zelezny, Angelino, Tsimikas, Mirra, Lulli, Romano.

Allenatore: Gasperini.

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli (70′ Maripan), Tameze; Lazaro, Ilkhan, Gineitis (70′ Casadei), Vlasic, Aboukhlal (86′ Dembele); Simeone (70′ Njie), Adams (88′ Ngonge).

A disposizione: Popa, Israel, Anjorin, Pellini, Acquah, Zapata.

Allenatore: Baroni.

Arbitro: Bonacina. Assistenti: Cipressa-Politi. IV uomo: Marinelli. Var: Mazzoleni. AVar: Paganessi